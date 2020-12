Mentre alcuni cantanti scelgono di aspettare e rimandare l’uscita del nuovo lavoro quando la pandemia legata al Covid-19 si sarà ridimensionata (evitando, così, il rischio di un riscontro inferiore e di promozioni assenti), c’è chi decide comunque di condividere almeno musica nuova, attraverso singoli o con un nuovo album. Poi c’è lei, Taylor Swift, in grado di pubblicare due dischi di inediti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro: prima Folklore poi evermore.

Il 24 luglio, a sorpresa, annunciò -attraverso i social- l’uscita di Foklore.

“La maggior parte delle cose che avevo programmato per questa estate non è andata a buon fine, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che è successa. E quella cosa è il mio ottavo album in studio, Folklore. Sorpresa!” Prima di quest’anno probabilmente avrei ripensato a quando pubblicare questa musica al momento” perfetto “, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è sicuro. Il mio istinto mi sta dicendo che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente rilasciarlo al mondo. Questo è il lato dell’incertezza con cui sono entrata in contatto”

E la scelta l’ha ripagata, in tutti i sensi. 1, 3 milioni di copie in appena 24 ore per il disco. Inoltre, riuscì a battere anche il record mondiale di streaming di album nel primo giorno di rilascio, su Spotify, con 80,6 milioni di stream e “l’album pop più ascoltato su Apple Music in 24 ore” con 35,47 milioni di stream.

E così, eccoci all’11 dicembre 2020. Taylor Swift ha pubblicato un altro disco, evermore, una sorta di fratello del precedente lavoro.

Sono felice di dirvi che il mio nono album in studio, nonché il disco gemello di folklore, uscirà stasera a mezzanotte. Si chiama evermore. Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per provare a metterlo in modo più poetico, sembra che fossimo ai margini dei boschi folcloristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro o viaggiare ulteriormente nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo. Non l’ho mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come epoche una tantum e sono passata alla pianificazione del prossimo dopo che un album è stato pubblicato. C’era qualcosa di diverso in folklore. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l’evasione che ho trovato in questi racconti immaginari / non immaginari. Ho adorato il modo in cui avete accolto con favore i paesaggi onirici, le tragedie e le storie epiche di amore perduto e ritrovato nelle tue vite. Quindi ho continuato a scriverle. E ho adorato creare queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB e Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche accolto alcuni nuovi (e di vecchia data) amici al nostro tavolo da cucina musicale …

Poi ha aggiunto, citando il suo imminente compleanno (il 13 dicembre prossimo):

Da quando avevo 13 anni, sono stata entusiasta di compiere 31 anni perché è il mio numero fortunato al contrario, motivo per cui volevo sorprendervi con questo, adesso. Siete stati tutti così premurosi, solidali e presenti durante i miei compleanni e quindi questa volta ho pensato di darvi io qualcosa! So anche che questa stagione delle vacanze sarà solitaria per la maggior parte di noi e se c’è qualcuno di voi là fuori che si rivolge alla musica per far fronte ai propri cari come faccio io, questo è per voi. Ci sono 15 tracce nell’edizione standard di evermore, ma l’edizione fisica deluxe includerà due tracce bonus: “right where you left me” e “it’s time to go” ⌛️ Tutti i * download digitali * dell’album includeranno un’esclusiva, libretto digitale con 16 foto nuove di zecca. Puoi preordinare sempre di più su store.taylorswift.com

Taylor Swift, evermore, Tracklist

willow

champagne problems

gold rush

‘tis the damn season

tolerate it

no body, no crime (feat. Haim)

happiness

dorothea

coney island (feat. The National)

ivy

cowboy like me

long story short

marjorie

closure

evermore (feat. Bon Iver)

right where you left me (bonus track)

it’s time to go (bonus track)