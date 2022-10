Ciclone Taylor Swift. Il nuovo album della cantautrice, Midnights, uscito venerdì 21 ottobre 2022, è già un successo conclamato in pochi giorni. Ma i segnali legati all’ottimo riscontro ottenuto del disco, erano sotto gli occhi di tutti già a poche ore dal rilascio. Analizziamo, insieme, tutti i record conquistati dall’ultima fatica discografica della Swift.

Taylor Swift, Midnights, record di vendite e streaming

Secondo i rapporti iniziali di Luminate, l’album, che è stato rilasciato il 21 ottobre, vanta oltre 1,3 milioni di unità album equivalenti negli Stati Uniti durante i primi quattro giorni di uscita (fino al 24 ottobre). Di quella somma, le vendite di album tradizionali comprendono oltre 1 milione in tutti i formati disponibili (download di più album digitali, CD, vinile e varianti di cassette). Le vendite di LP in vinile per il titolo hanno superato le 500.000. Il resto dei dati è legato allo streaming. Dopo quattro giorni, Midnights ha già la settimana più grande in assoluto, per unità di album equivalenti, di qualsiasi disco , da quando Adele’s 25 ha debuttato con 3.482 milioni nella prima settimana (grafico del 12 dicembre 2015).

Midnights ha anche la più grande settimana di vendite per qualsiasi album – in base alle vendite di album tradizionali – da quando l’album Reputation, di Taylor Swift, ha debuttato con 1.216 milioni di copie vendute.

Questo è il 22esimo album a vendere almeno 1 milione di copie in una sola settimana da quando Luminate ha iniziato a monitorare le vendite di musica nel 1991. In totale, ci sono stati 24 casi – per 22 album diversi – in cui un album ha venduto almeno 1 milione di copie in un settimana. Uno di quegli album, Adele’s 25, ha venduto oltre 1 milione in tre settimane separate.

È anche l’album in vinile più venduto dell’anno, superando le 372.000 copie vendute da Harry’s House durante la settimana terminata il 20 ottobre.

Nei suoi primi quattro giorni, le 20 canzoni dell’album hanno generato più di 357 milioni di streaming ufficiali (audio e video combinati) negli Stati Uniti. La versione iniziale standard dell’album prevedeva 13 canzoni e una versione deluxe la versione rilasciata tre ore dopo ha aggiunto sette brani aggiuntivi. Quella somma di 357 milioni è la settimana di streaming più grande per un album nel 2022. È anche la migliore settimana di streaming di sempre per un album di un titolo non R&B/hip-hop o per qualsiasi album di un’artista donna. In termini di album di artiste donne, Midnights supera la settimana di debutto di Thank U, Next di Ariana Grande (è stato lanciato con 307,07 milioni di stream per le sue canzoni raccolte nella classifica datata 23 febbraio 2019).

Si presume che le unità totali, le vendite e i dati in streaming di Midnights aumenteranno nei prossimi giorni, poiché la settimana di monitoraggio terminerà giovedì 27 ottobre. Il numero finale di vendita del set dovrebbe essere annunciato domenica 30 ottobre, insieme a il suo atteso grande debutto nella classifica Billboard 200 (del prossimo 4 novembre). Se Midnights debutterà al numero 1 della Billboard 200, segnerà l’undicesimo disco di Swift in vetta alle classifiche. Ed è impossibile che non debutti in prima posizione…

La somma delle vendite iniziali di Midnights lo rende già l’album più venduto del 2022 dall’inizio dell’anno. In precedenza era Harry’s House di Harry Styles, con 620.000 copie vendute durante la settimana terminata il 13 ottobre.

Reputation è stato anche l’ultimo album a vendere più di 1 milione di copie in una sola settimana negli Stati Uniti, un’impresa che è diventata difficile da raggiungere negli ultimi anni quando i consumatori sono passati al consumo di musica attraverso i servizi di streaming.

Midnights è disponibile per l’acquisto in vari formati: un album digitale standard (sia ‘clean’ che esplicito), una versione esclusiva di iTunes con una bonus track (‘clean’ ed esplicita), quattro edizioni CD standard (ognuna con una copertina diversa, sia clean che esplicita), quattro edizioni LP in vinile (ognuna con copertina diversa e vinile colorato) e una cassetta. Target vende anche un’esclusiva edizione “Lavender” dell’album su CD e LP in vinile colorato, con il CD che vanta tre bonus track.