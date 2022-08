Taylor Swift annuncia il nuovo album Midnights: ecco cosa sappiamo

Taylor Swift sta per tornare! E non con una Taylor’s Version di uno dei dischi già rilasciati in precedente, ma con un nuovo album di inediti che arriva a due anni da Evermore. È stata la stessa Taylor, fresca vincitrice del premio per il video dell’anno ai VMA, ad annunciare il nuovo lavoro durante il discorso di ringraziamento.

Se non fosse per voi, non sarei stata in grado di ri-registrare i miei album. Voi mi avete incoraggiata a farlo. E quindi ho deciso che, nel caso foste stati tanto generosi da darci questo premio, avrei annunciato che il mio nuovo album uscirà il 21 ottobre. Vi dirò di più a mezzanotte.

Dopo queste parole in tanti si aspettavano un’altra Taylor’s Version – ad oggi sono state rilasciate Fearless e Red, ma la lista è ancora lunga – ma a sorpresa, via Instagram, la giovane cantautrice ha ufficializzato un nuovo disco di inediti, Midnights, anticipando che si tratterà di “una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso paure e sogni d’oro“.

Midnights sarà diviso in due parti, un Lato A composto da 6 tracce e un Lato B che ne conterrà 7, per un totale di 13 brani inediti che si preannunciano ancora più intimisti di quanto Taylor abbia abituato i propri fan.

Midnights di Taylor Swift dal 21 ottobre in CD e vinile

Midnights sarà rilasciato il 21 ottobre 2022 e, a giudicare dalla scelta dell’artwork diffusa da Taylor Swift, questo nuovo lavoro potrebbe uscire fin da subito anche in vinile, come accade sempre più stesso da qualche anno a questa parte.

L’immagine ufficiale richiama proprio la grafica vecchio stile di un vinile e, visto lo stile più intimista di questo nuovo lavoro, sono in tanti ad ipotizzare che il vinile di Midnights sarà disponibile fin dal giorno del lancio, insieme alla versione digitale e a quella più tradizionale in CD.