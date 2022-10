Midnights è il titolo del nuovo disco di Taylor Swift, disponibile dal 21 ottobre 2022. Il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”, è stato prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz e racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, la stessa artista ha annunciato la release in digitale della deluxe edition “Midnights (3am Edition)” contenente altre 7 canzoni inedite.

In occasione della pubblicazione di “Midnights”, Taylor Swift ha rilasciato il videoclip ufficiale del singolo “Anti-Hero”, scritto e diretto dalla stessa Taylor, nel quale rappresenta le sue più grandi paure, la lotta contro la depressione e il sentirsi fuori luogo. Nel video, insieme alla stessa Taylor Swift, recitano anche l’attrice Mary Elizabeth Ellis e i due comici Mike Birbiglia e John Early:

«Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi».

Quali sono le recensioni dell’album di Taylor Swift, Midnights? Scopriamolo insieme con le opinioni della stampa estera:

SputnikMusic: In mancanza di una parola migliore, il disco è noioso. Il sottotesto di questo album è ricco per coloro che sono fermamente coinvolti nelle narrazioni personali di Swift ma, forse per la prima volta, assolutamente irrilevante per chiunque altro.

The New York Times: Suono eccessivamente familiare e chiazzato. … “Midnights” sembra una concessione a un’idea più vecchia e più sicura della Swift, piena di canzoni capaci e comode ma spesso insufficienti. … Alcuni dei testi possono essere poco brillanti e senza mezzi termini immaginari, con pochi dettagli che hanno reso Swift uno dei cantautori pop distintivi del 21° secolo.

The Line of Best Fit: Come le migliori pop star che si allontanano dalla loro fase imperiale, rimane irregolare ma sempre affascinante.

Consequence: Midnights è un disco apprezzato al meglio come opera propria. È un ascolto innegabilmente ricco, il tipo di musica pop che sembra sempre più gratificante ad ogni passaggio, ed è un album che ci ricorda che Swift ha ancora innumerevoli storie da raccontare.

Paste Magazine: I testi della Swift possono ancora tagliare come il vetro o lanciare un incantesimo. Non importa in quale epoca si trovi, sono le storie, più di ogni altra cosa, che funzioneranno sempre più duramente. Ecco perché Taylor Swift è una regina del pop. Quando ti dice che lei è un portento, credetele.

The Telegraph (Uk): Midnights rappresenta Swift a un punto di svolta. Non so se sia il segno di un sipario calato sulla sua fase imperiale o di una nuova alba pop.

Clash Music: Come annotazione del diario, definita dalle notti oscure dell’anima e proiettata nelle stesse tonalità bluastro-viola, “Midnights” offre poco scopo rivelatore a coloro che devono ancora soccombere al fascino di Swift. Per coloro che sono già influenzati dalla sua arte, tuttavia, potrebbe essere ragionevolmente riconosciuto come il suo miglior album fino ad oggi.

Entertainment Weekly: Se le canzoni di Midnights non sono le sue più appiccicose, non importa molto mentre stanno suonando, data l’efficacia con cui generano uno stato d’animo e dipingono immagini efficaci.

Spin: È un album di confessioni dark-pop sapientemente realizzate con macchie di luccichio e aspirazioni: un progetto volutamente incostante che imita i suoi pensieri di corsa. La produzione pop lucida segna Midnights come una sorella imbronciata di Lover, il suo lavoro intriso di miele del 2019, piuttosto che un successore di Folklore ed Evermore del 2020.

Los Angeles Times: La scrittura delle canzoni e le performance vocali qui sono così forti – suona con cadenza ed enfatizza la grana della sua voce come mai prima d’ora – che alla fine smetti di preoccuparti di ciò che è attinto direttamente dalla vita reale di Swift e cosa non lo è. È solo un piacere perdersi in brani come “Labyrinth”, in cui la cantante esplora la sua paura di innamorarsi di nuovo e “Snow on the Beach”, uno splendido duetto con Lana Del Rey con alcune delle immagini più toccanti dell’album.

Rolling Stone: Il suo decimo album ritorna allo sfavillante synth-pop di album come “1989” e “Reputation”, con testi incastrati tra una storia d’amore e una trama di vendetta.

The Indipendent (Uk): Le sottili melodie di Midnights richiedono tempo per affondare i loro artigli. Ma la furtività vocale felina di Swift e il controllo assicurato dei testi assicurano che catturi la tua attenzione.