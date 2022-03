Sono comparsi in questi giorni sulle banchine delle metro e sulle pensiline delle fermate degli autobus di Milano i billboard della speciale HITLINE Tananai, un numero attivo 24 ore su 24 per accompagnare chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con l’artista. Per due settimane, chiamando il 338 4707114, Tananai rivelerà al pubblico dall’altra parte del telefono piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale.

Ovviamente non potevo perdere l’occasione e quindi ho chiamato il numero. Dopo un paio di volte in cui ho trovato “occupato”, ecco suonare e partire pochi secondi “sess0 occasionale“, prima del messaggio registrato di Tananai:

“Ciao, sono sempre io, Tana e questa è la mia hitline, uno spazio dove puoi dire quello che vuoi, fare quello che vuoi, dopo il Bip. A proposito, tipo a quest’ora uscivo dalle superiori o in alcuni casi ero ancora a scuola e iniziava l’ora di Alby. Alby sono io, mi chiamo Alberto, ciao!; Praticamente tipo i miei compagni iniziavano a fare Sì, Alby, sì, Sì Alby Sì, Sì Alby sì!” e io impazzivo e iniziavo a urlare “Povero gabbiano ha perduto la compagna!”. E quindi scleravo e ci faceva ridere. E quindi pensavo che ci starebbe se anche tu sclerassi ovunque tu sia -in metro, a casa, sul tram- non importa, e tipo facessi un bello schizzo, in cui inizi a cantare quello che ti piace o a urlare. Se lo fai fammelo sapere dopo il Bip o taggami”.

Confesso di aver agganciato perché non volevo traumatizzare il gatto che dormiva poco distante da me con un urlo improvviso o cantando (e forse era più sconvolgente la seconda…).

Ma nei prossimi giorni, qualche altra telefonata al numero di Tananai, per scoprire qualche altra curiosità, perché no?

Oltre al successo di “Sesso Occasionale”, brano stabile in Top10 dei brani più ascoltati su Spotify Italia con più di 10 milioni di stream, anche la discografia precedente di Tananai sta conquistando il grande pubblico, con oltre 2.3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rendendo Tananai l’artista con attualmente più canzoni presenti contemporaneamente in Top200 Viral Chart Italy. Il singolo “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, è attualmente #3 tra i brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma.