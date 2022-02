Sesso occasionale è il brano con il quale Tananai parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Tananai, Sesso occasionale: autori e produttori

La canzone è stata scritta, sia per quanto riguarda i testi che le musiche, da Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina e prodotta da Tananai e d.whale.

Tananai, Sesso occasionale: significato canzone

Nel testo della canzone, Tananai descrive la situazione in cui un ragazzo sente di provare qualcosa di serio per un’altra persona e, per questo motivo, decide di mettere la testa a posto e rinunciare ad avere rapporti occasionali.

A Oggi è un altro giorno (dichiarazioni riportate da Leggo), il cantante e produttore milanese ha messo in chiaro che la canzone non parla di tradimenti:

Quando ho scritto la canzone, non mi riferivo a un tradimento, ma semplicemente a un uomo che dice a una donna ‘Preferisco te a un’altra persona che ho incontrato’ e per questo rinuncio al sesso occasionale. Sono giovane, fino a poco fa passavo le serate facendo gli aperitivi con gli amici, ma la monogamia è una cosa importante e seria quindi…

Tananai: Sanremo Giovani 2021

Il cantante 26enne ha ottenuto il pass per la 72esima edizione del Festival di Sanremo grazie all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, svoltasi a dicembre e andata in onda su Rai 1.

Sanremo Giovani 2021, quest’anno, ha messo in palio due posti (poi diventati tre) per la categoria Big del Festival di Sanremo 2022 e Tananai, grazie alla canzone Esagerata, è risultato uno dei vincitori. Gli altri due vincitori sono stati Yuman e Matteo Romano.

Sesso occasionale: testo canzone

(in aggiornamento)

Sesso occasionale: video ufficiale

(in aggiornamento)