Loreena McKennitt è in concerto stasera, 22 luglio 2024, all’Auditorium Parco della Musica a Roma. La cantante è nata il 17 febbraio 1957 a Morden, Manitoba e ha sviluppato un profondo interesse per le tradizioni musicali celtiche, che ha esplorato e reinterpretato nel corso della sua carriera.

La sua musica è caratterizzata da una combinazione affascinante di strumenti tradizionali e moderni. Utilizza arpa celtica, violino, flauto e percussioni, accanto a sintetizzatori e strumenti elettronici, creando un’atmosfera sonora che trasporta l’ascoltatore in un mondo magico e antico. Le sue composizioni sono spesso arricchite da testi ispirati alla poesia, alla letteratura e alla mitologia celtica, oltre che a temi storici e culturali più ampi.

Uno degli album più celebri di McKennitt è “The Visit” (1991), che segna una svolta importante nella sua carriera. Brani come “All Souls Night” e “The Lady of Shalott” mettono in evidenza il suo talento nel combinare melodie evocative con liriche profonde e suggestive. “The Mask and Mirror” (1994) continua su questa linea, esplorando le connessioni tra la cultura celtica e altre tradizioni musicali, con brani come “The Mystic’s Dream” e “Marrakesh Night Market“.

Un altro aspetto notevole della sua carriera è il suo impegno nella produzione musicale indipendente. McKennitt ha fondato la propria etichetta discografica, Quinlan Road, attraverso la quale ha mantenuto il controllo creativo sulle sue opere, dimostrando un modello di successo per artisti indipendenti.

La scaletta di Loreena McKennitt a Roma

All Souls Night

On a Bright May Morning

The Gates of Istanbul

Penelope’s Song

Ages Past, Ages Hence

Marco Polo

Spanish Guitars and Night Plazas

The Lady of Shalott

The Old Ways

The Mystic’s Dream

The Bonny Swans

The Dark Night of the Soul

Marrakesh Night Market

Full Circle

Santiago

The Two Trees

Prospero’s Speech

The Mummers’ Dance

Shche ne vmerla Ukraina

Dante’s Prayer

Tango to Evora

Il concerto inizierà alle 21.