La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Rammstein in concerto alla Rcf Arena – Campovolo a Reggio Emilia, domenica 21 luglio: come arrivare

Stasera i Rammstein saranno in concerto alla Rcf Arena (conosciuta anche come Campovolo) con una data del loro tour. Alle 20 saliranno sul palco Héloïse Hervouët and Emilie Aridon-Kociołek in musica Abélard e poi, alle 21, arriveranno i Rammstein davanti ad un pubblico di circa 60.000 persone.

I cancelli sono stati aperti alle 13.30, l’invito è a non presentarsi alla Rcf Arena oltre le 19, così da garantire il tempo per le operazioni di sicurezza. Tutti gli spettatori dovranno avere con sé un documento di identità per potere accedere.

La scaletta dei Rammstein a Reggio Emilia, Campovolo, 21 luglio 2024

Ramm 4

Links 2 3 4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Rammstein

Adieu

Il concerto dei Rammstein inizierà alle 21.

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660. L’ufficio risponderà nei seguenti orari: giovedì 18 dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì 18 dalle 8.30 alle 13; sabato 20 dalle dalle 8.30 alle 18.30 e domenica dalle 8.30 alle 20.30.

Come arrivare a Campovolo – Rcf Arena – a Reggio Emilia

In Auto

Da Milano:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Bologna.

Esci a “Reggio Emilia”.

Segui le indicazioni per “Centro” e poi per “Campovolo” o “RCF Arena”.

Da Bologna:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Milano.

Esci a “Reggio Emilia”.

Segui le indicazioni per “Centro” e poi per “Campovolo” o “RCF Arena”.

Da Parma:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Bologna.

Esci a “Reggio Emilia”.

Segui le indicazioni per “Centro” e poi per “Campovolo” o “RCF Arena”.

Da Modena:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Milano.

Esci a “Reggio Emilia”.

Segui le indicazioni per “Centro” e poi per “Campovolo” o “RCF Arena”.

Parcheggi

Ci sono diverse aree di parcheggio attorno alla RCF Arena. Durante gli eventi, queste aree sono ben segnalate. Si consiglia di arrivare con un certo anticipo per trovare posto facilmente.

Con i Mezzi Pubblici

Treno:

Arriva alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia.

Dalla stazione, puoi prendere un autobus o un taxi per raggiungere la RCF Arena. La distanza è di circa 3 km, quindi anche una passeggiata potrebbe essere un’opzione se il tempo lo permette.

Autobus:

Diverse linee di autobus locali collegano la stazione di Reggio Emilia con Campovolo.

Durante eventi importanti, spesso vengono organizzati servizi di navetta diretti dalla stazione all’arena.

Aereo:

L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” (BLQ).

Da lì, puoi prendere un treno o un autobus per Reggio Emilia.

Durante i grandi eventi, vengono spesso organizzati servizi di navetta extra dalla stazione di Reggio Emilia alla RCF Arena.