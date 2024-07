Stasera, 21 luglio 2024, si terrà la prima data dei Duran Duran in concerto al Lucca Summer Festival. Inizialmente il live era stato annunciato per il 23 luglio ma l’entusiasmo che ha accompagnato il ritorno dei Duran Duran a LSF dopo 12 anni è stato così travolgente da rendere sold out i biglietti dell’evento in pochi giorni. Così, Simon Le Bon e soci hanno deciso di raccogliere l’invito di Lucca Summer Festival a raddoppiare e replicare la sera del 21 Luglio. Per il loro live, l’iconico quartetto britannico dissotterra melodie luminose dall’oscurità, mettendo insieme brani nuovi, cover e versioni alternative di classici nel loro 16° e più recente album.

La scaletta dei Duran Duran al Lucca Summer Festival 2024, 21 luglio

Night Boat

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

The James Bond Theme (John Barry song)

A View to a Kill

INVISIBLE

Notorious

Lonely in Your Nightmare / Super Freak

Friends of Mine

Careless Memories

The Chauffeur

Ordinary World

Come Undone

New Moon on Monday

Planet Earth

(Reach Up for the) Sunrise

White Lines (Don’t Don’t Do It) (Grandmaster Melle Mel cover)

The Reflex

Girls on Film / Psycho Killer

Save a Prayer

Rio

La data di domenica 21 luglio, in Piazza Napoleone, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare al Lucca Summer Festival 2024

In Auto

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone