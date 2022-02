Si intitola Specchio, l’album di debutto di Ariete, disponibile dal 25 febbraio 2022 su tutte le piattaforme digitali. Il disco contiene 11 tracce già anticipate dai singoli “L” e “Club”. Dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”, Ariete rilascia il suo primo Lp e proprio oggi, nello stesso giorno di pubblicazione del progetto, sarà in radio il singolo “Castelli di lenzuola”.

“Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo riportando alla mente istanti di vita passata, alla fragilità dell’anima tormentata dalle dolorose delusioni sentimentali.

Il disco di debutto di Ariete vuole rappresentare un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Tra le collaborazioni, troviamo Madame, la giovanissima rapper, che firma il brano “Cicatrici” e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano “Fragili”.

Sarà inoltre disponibile il CD, il CD autografato in esclusiva Amazon, il vinile, il vinile trasparente autografato in esclusiva Amazon e vinile nero autografato con t-shirt e torte bag.

Fra meno di un mese, inoltre, Ariete partirà con il suo tour. Dopo le date estive che l’hanno portata in tutta Italia con 27 date, sarà di nuovo in viaggio con le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza a marzo 2022 e già quasi tutto sold out.

Qui sotto potete ascoltare “Specchio” in streaming: