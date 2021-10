Dopo il successo estivo de L’ultima notte, è uscito L, il nuovo singolo di Ariete. Ma chi è la giovane cantante?

Il vero nome di Ariete è Arianna Del Ghiaccio ed è originaria di Anzio (Roma). E’ nata nel 2002, ha 19 anni. Ha iniziato fin da piccolissima ad appassionarsi alla musica, suonando anche strumenti come la chitarra e il pianoforte.

Perché il nome d’arte Ariete? La scelta di questo pseudonimo è molto semplice e rispecchia il suo segno zodiacale. Tra le sfumature dell’ariete c’è sicuramente la testardaggine, il carattere molto forte e deciso o ad ottenere quello che vuole. Quale migliore intenzione se non quello di usarlo come nome d’arte?

La cantante ha partecipato a X Factor nel 2019. Venne inizialmente scelta da Sfera Ebbasta per le Under Donna. Ma, arrivata ai Bootcamp, dopo aver cantato Irene dei Pinguini Tattici Nucleari, il trapper ha preferito scegliere un’altra ragazza per gli Home Visit e i Live show.

Il primo singolo pubblicato dalla giovanissima cantante risale al 2020 e si intitola Quel bar. Ma è soprattutto nell’estate 2021 che il suo nome inizia a diventare più “mainstream”, soprattutto grazie al successo del brano “L’ultima notte” che viene scelta anche come colonna sonora di un celebre gelato. Inoltre, è presente anche nella seconda stagione di “Summertime”, serie tv Netflix di grande successo successo soprattutto nella fascia teen. Il passaggio sul piccolo schermo dello spot con quei pochi secondi e nello show in streaming con la sua canzone in sottofondo, le permettono di raggiungere sempre più pubblico, non solo quello giovanissimo iniziale. In questi giorni, poi è uscito il suo nuovo singolo, L.

Scritto da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), nel testo di L, la cantautrice racconta una storia d’amore appena finita, mettendone in dubbio l’effettiva sincerità.

Sul suo account ufficiale Instagram vanta ben oltre 360.000 followers. Proprio l’ultimo posto, ad oggi, pubblicato dalla cantante, è un sincero bilancio e ringraziamento per essere riuscita ad arrivare ai primi riscontri di oggi. Insieme al commento, uno scatto all’Auditorium della Musica di Roma dove si era esibita sul palco:

Un paio d’anni fa iniziai a girare per qualche etichetta discografica indipendentemente, mi pagavo da sola i treni per salire a Milano e organizzare colloqui con piccole e grandi realtà musicali. Ricordo che non mi interessava che nome, fama o carriera portassero, l’unica cosa che volevo era girare l’Italia, fare un tour tutto mio; c’era sempre il momento in cui dicevo “okay ma mi farete suonare live?”

All’inizio del 2020 ho trovato un team pazzesco pronto a esaudire questo mio desiderio ma, come ben si sa, il Covid ha troncato gran parte del possibile.

Nessuno l’ha presa bene, mentirei se dicessi il contrario. Ho aspettato un altro anno, ci sono artisti che forse ne aspetteranno altrettanti; io, arrivata al 2021, mi ero ripromessa che in qualsiasi modo avrei dovuto esibirmi per la prima volta davanti a voi.

Solo chi lavora in questo settore sa quanti sacrifici ci sono dietro un live, soprattutto in un periodo così delicato: posti distanziati, green pass, incertezza..non è facile organizzare un concerto. Noi ne abbiamo fatti 30.

30 città, viaggi infiniti, litigi, ritardi, fiumi di gente, cibo di ogni tipo, amore da tutte le parti.. e ho imparato che da soli non si costruisce nulla. Se non avessi avuto il supporto e la dedizione di professionisti e amici non mi sarebbe rimasto molto.

Non smetterò mai di ringraziare ogni singola persona che ha fatto anche minimamente parte di questa mia prima avventura, che non sarà sicuramente l’ultima. Grazie al mio team, alla produzione, ai ragazzi del merch, agli amici che sono venuti a supportarmi sotto il palco, a tutti gli organizzatori. Grazie a voi rega, non so che cazzo dirvi se non grazie.

Sogno tutto ciò che è successo questa estate da quando sono piccola; lo so, lo dicono tutti, ma è davvero così.

Una parte del mio cuore rimarrà per sempre su ogni palco che ho calpestato, in ogni posto che ho visitato.

Ora si riparte, L è fuori e non potrei esserne più felice.

Vi voglio bene

Arianna