Ariete, il primo album Specchio è in pre-ordine (e il tour è quasi sold out)

Il 2021 è stato l’anno in cui si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al successo estivo L’ultima notte e al singolo L, ma il 2022 potrebbe essere l’anno della sua consacrazione grazie al primo e attesissimo album, Specchio. Stiamo parlando di Ariete, al secolo Arianna Del Ghiaccio, la giovane cantautrice di Anzio (Roma) che già nel 2019 si era fatta notare da Sfera Ebbasta durante i provini di X Factor, riuscendo ad arrivare fino ai Bootcamp.

La cantautrice romana è pronta a rilasciare il suo primo disco di inediti, Specchio, annunciato con un post sul proprio profilo ufficiale su Instagram con tanto di copertina e link ai pre-ordini che hanno fatto balzare in poche ore il disco tra i più venduti della settimana su Amazon, complici anche due collaborazioni importanti, quella con Madame e quella con Franco126.

Ariete, la tracklist del disco di inediti Specchio

Specchio sarà disponibile per l’acquisto e l’ascolto in streaming a partire dal 25 febbraio 2022, lo stesso giorno in cui arriveranno i nuovi dischi di Cesare Cremonini e Irama. Questa la tracklist ufficiale dell’album:

Giornate Noiose Club Cicatrici ft. Madame L Castelli di lenzuola Specchio (interludio) Avviso Quella di prima Fragili feat. Franco126 Spifferi Iride

Come pre-ordinare Specchio, il primo disco di Ariete

Il pre-ordine di Specchio, il primo disco di Ariete, è già partito e all’edizione classica del CD sono state affiancate anche l’edizione speciale autografata dall’artista e il vinile con e senza autografo in elegante versione trasparente con busta in PVC.

Ecco come preordinare subito il primo disco di questa promettente cantautrice:

Pre-ordina il CD di Specchio

Pre-ordina il CD autografato di Specchio

Pre-ordina l’LP di Specchio

Pre-ordina l’LP trasparente di Specchio con autografo e busta in PVC

Il tour di Ariete è già quasi sold out

Il 2022 sarà un anno d’oro per Ariete, che nel mese di marzo sarà in giro per l’Italia con un tour già quasi sold out. Ecco le date del Club Tour 2022 ufficializzate dall’artista:

12 marzo 2022 – Milano, Alcatraz

13 marzo 2022 – Milano, Alcatraz SOLD OUT

17 marzo 2022 – Padova, Gran Teatro Geox

18 marzo 2022 – Torino, Teatro Concordia di Venaria Reale SOLD OUT

21 marzo 2022 – Firenze, Tuscany Hall SOLD OUT

23 marzo 2022 – Napoli, Palapartenope

27 marzo 2022 – Roma, Atlantico SOLD OUT

28 marzo 2022 – Roma, Atlantico SOLD OUT

