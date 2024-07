Niky Savage in concerto il 22 ottobre 2024 ai Magazzini Generali a Milano, tutte le informazioni e i prezzi sui biglietti in prevendita

Fan di Niky Savage, segnatevi la data del 22 ottobre 2024 e non prendete appuntamenti. Dopo i live che stanno infiammando l’estate dei fan in giro per l’Italia, il cantante ha annunciato il suo primo concerto ai Magazzini Generali a Milano.

In questi mesi, passo dopo passo, l’artista ha mostrato varie parti di sé, svelando poco a poco il suo progetto. I tre capitoli (banger), (love) e (vibe) sono stati, infatti, un biglietto da visita, ma anche una dichiarazione di intenti da parte del rapper di quanto possa essere versatile non solo nelle sonorità, ma anche nei testi, senza snaturarsi mai.

Con “È LA VIBE (VIBE)” ha iniziato a raccontare la sua storia, ma questo lavoro in studio è solo la prima parte del viaggio di un artista che non ha fretta, ma che vuole costruire il suo percorso su basi solide. All’interno si è accompagnato da importanti collaborazioni, se in “È (BANGER)”, Niky ha scelto di avere al suo fianco in una delle tracce Paky, artista che più di ogni altro quando si tratta di banger ha dato prova di essere un fuoriclasse nella scena urban italiana, in “È LA (LOVE)” la collaborazione con Silent Bob è andata a completare ed arricchire il lavoro dell’artista, permettendogli così di raggiungere quel grado di evoluzione che stava cercando.

Per “È LA VIBE (VIBE)”, il fidato Sonic aveva già svelato che non ci sarebbe stata soltanto una collaborazione, ma ben due. Per il gran finale, Niky Savage ha, infatti, avuto al suo fianco due artisti che nell’ultimo anno si sono contraddistinti nella scena: Diss Gacha e Digital Astro.

Info Biglietti e prezzi per Niky Savage

I biglietti per la data prodotta e organizzata da Butterfly Effect saranno disponibili da oggi, giovedì 25 luglio, alle ore 14.00 su TicketSms.

Il prezzo VIP Ticket che include l’ingresso in balconata costa 52.30 euro mentre il posto Unico 26 euro (entrambi più commissioni di prevendita). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.