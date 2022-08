“Siete pronti per quello che sta per arrivare?” Con queste parole, via social, Eros Ramazzotti ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo che anticipa la pubblicazione del disco di inediti, Battito Infinito. Il brano, “Sono”, sarà disponibile dal 26 agosto 2022.

Le immagini di un bimbo che gioca a calcio e si avvicina alla porta accompagnano il lancio del nuovo pezzo.

A fine giugno 2022, Eros Ramazzotti aveva già rilasciato un altro pezzo, Ama, descritto come

Un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura

Nel video erano presenti anche l’ex moglie del cantante, Michelle Hunziker, e la loro figlia, Aurora Ramazzotti.

Il 16 settembre 2022 vedrà la luce “Battito infinito”, il nuovo album del cantante che include 12 tracce. Tra queste, ovviamente, sia ‘Ama’ che ‘Sono’:

Battito infinito

Ama

Madonna de Guadalupe

Ritornare a ballare

Figli della terra

Eccezionali

Sono

Gli ultimi romantici

Magia

Nessuno a parte noi

Ti dedico

Ogni volta che respiro

Poco dopo l’annuncio dell’album, ecco una serie di date che includono anche 4 tappe all’Arena di Verona:

15 settembre 2022 – La Maestranza, Siviglia

17 settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

18 settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

20 settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

21 settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

23 settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

24 settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

27 settembre 2022 – Odeon Herodes Atticus, Atene

6 ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, Caesarea

8 ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, Caesarea

Si tratta del World Tour Premiere, un’anticipazione dei concerti che terrà nei prossimi mesi.

Prima di “Battito infinit0”, l’ultimo lavoro dell’artista risale a novembre 2018 e si intitola “Vita ce n’è”. Dal disco sono stati estratti quattro singoli, l’omonimo titletrack, “In primo piano”, “Per le strade una canzone” e “Siamo”. Ha avuto anche una versione spagnola e in Italia ha conquistato un disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie.