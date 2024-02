Terra promessa è una canzone di Eros Ramazzotti pubblicata il 3 febbraio 1984. Oltre al cantante, il brano vede come autori e collaboratori anche Renato Brioschi e Alberto Salerno. Ha partecipato al Festival di Sanremo 1984 nelle Nuove Proposte e ha trionfato, conquistando il primo posto nella classifica finale.

Siamo i ragazzi di oggi

Pensiamo sempre all’America

Guardiamo lontano, troppo lontano

Viaggiare è la nostra passione

Incontrare nuova gente

Provare nuove emozioni

E stare amici di tutti

Siamo i ragazzi di oggi

Anime nella città

Dentro i cinema vuoti

Seduti in qualche bar

E camminiamo da soli

Nella notte più scura

Anche se il domani

Ci fa un po’ paura

Finché qualcosa cambierà

Finché nessuno ci darà

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo

Di cercare il nostro cammino

Siamo i ragazzi di oggi

Zingari di professione

Con i giorni davanti

E in mente un’illusione

Noi siamo fatti così

Parliamo sempre al futuro

E così immaginiamo

Un mondo meno duro

Finché qualcosa cambierà

Finché nessuno ci darà

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo

Di cercare il nostro cammino

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo

Ed insieme noi troveremo

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo

Di cercare il nostro cammino