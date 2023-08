Stasera, 3 agosto 2023, Eros Ramazzotti si esibirà al Teatro Antico di Taormina con una nuova data del suo tour estivo. Durante il live, il cantautore interpreterà i pezzi più noti della sua discografia insieme ai brani più recenti tratti dal suo ultimo disco, “Battito infinito”, che dà il nome anche al tour internazionale iniziato mesi fa. Da “Stella gemella” a “Più bella cosa” passando per “Sono” e “Ritornare a ballare”. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Eros Ramazzotti, la scaletta del concerto a Taormina

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Teatro Antico a Taormina con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21. Si parte da “Battito infinito” per chiudere con l’evergreen “Più bella cosa”, come da tradizione.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Eros Ramazzotti, biglietti del concerto a Taormina

Sono disponibili solo biglietti per la Cavea non numerata al prezzo di 80.50 euro. Potete cliccare qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come raggiungere il Teatro Antico a Taormina

Ecco le indicazioni su come raggiungere il Teatro Antico a Taormina:

In autobus

Taormina ha il suo moderno bus terminal proprio al centro della città. Frequenti autobus (compagnia “Interbus”) partono da Palermo, Catania (aeroporto incluso) e Messina.

In funivia

La funivia consente in modo facile e comodo di raggiungere in pochi minuti la zona a mare di Taormina con il centro. La stazione di partenza si trova in via Pirandello a pochi metri da “Porta Messina”.