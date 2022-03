A settembre e ottobre, Eros Ramazzotti tornerà ad esibirsi dal vivo, con il World Tour Première, una serie di concerti, 10 per l’esattezza, che si terranno in 5 arene, tra le più prestigiose al mondo: La Maestranza di Siviglia, il Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, l’Arena di Verona, Atene (la location verrà svelata prossimamente) e il Caesarea Amphitheater di Caesarea.

Di seguito, trovate le date dei concerti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di venerdì 1° aprile sul sito ufficiale di Eros Ramazzotti e sul sito ufficiale di Vertigo, società organizzatrice del tour.

In occasione di questi 10 nuovi concerti, Ramazzotti, oltre al suo repertorio storico, proporrà anche i brani che saranno contenuti nel nuovo album di inediti, in uscita a settembre.

Come ricordiamo, Eros Ramazzotti, lo scorso 31 dicembre, augurò buon anno ai fan, annunciando sia il nuovo disco che il ritorno alle esibizioni dal vivo.

La gioia di Ramazzotti nel commentare il suo ritorno ai concerti è inevitabilmente spezzata dalla grave situazione umanitaria in Ucraina in seguito all’invasione russa dello scorso 24 febbraio. Di seguito, le sue dichiarazioni ufficiali:

Sono contro la guerra. Se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza, ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili.