Eros Ramazzotti a Sanremo 2024 per i quarant’anni di Terra promessa prende in giro Amadeus su John Travolta: “Non è che fai fare il ballo del qua qua pure a me?”

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024, ha calcato il palco del Teatro Ariston anche Eros Ramazzotti, giunto in Riviera per festeggiare i quarant’anni da Terra promessa, con cui vinse la competizione nella sezione Nuove Proposte.

Il cantautore romano si è guadagnato la standing ovation proprio per il brano con cui trionfò quattro decadi fa, ma a stupire è stata la sua ironia. L’artista è infatti entrato a gamba tesa nel fatto del giorno, ovvero la discussa ospitata di John Travolta. “Vuoi far fare il ballo del qua qua pure a me?“, ha detto Eros ad Amadeus subito dopo l’esibizione. “È stato antipatico? Dovevate dargli più soldi“, sentenzia il cantante scatenando l’ilarità in teatro.

A conclusione di Terra promessa, il cantante ha fatto un appello alla pace: “Quasi 500 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Volevo dire solo una cosa: basta sangue, basta guerre, pace! I nostri pensieri, forever”. Il riferimento è naturalmente ai conflitti in corso, ovvero all’invasione ucraina da parte della Russia ma anche allo scontro tra Israele e Hamas.

Nel colloquio con il conduttore Amadeus, l’artista ha confessato che non sperava nella vittoria tra le Nuove Proposte quarant’anni fa: “Avevo prenotato l’albergo fino a venerdì per la sfiga che mi ritrovavo, poi abbiamo dormito in dieci in una stanza come direbbe Gino Paoli, poi da lì è iniziato tutto. Sono molto felice, devo ringraziare Renato Brioschi, Salerno (Alberto, marito di Mara Maionchi, ndr) con cui ho fatto la canzone, ma ringrazio soprattutto mio padre che mi ha dato la voglia, la spinta, non mi ha mai chiuso le porte, un po’ come Sinner. Un messaggio ai genitori che dovrebbero lasciare ai figli il libero arbitrio”.

Nonostante l’apparizione abbastanza fugace, sicuramente un’ospitata di grande impatto.