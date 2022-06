Ama è il brano che segna il ritorno di Eros Ramazzotti con un nuovo singolo, disponibile in radio, streaming e download digitale a partire dal 10 giugno 2022.

Eros Ramazzotti, Ama, Significato canzone

Ecco di cosa parla il brano e le prima anticipazioni sul significato del pezzo:

Un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura

Il brano anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti, previsto per settembre 2022.

Eros Ramazzotti tra i protagonisti di “Una nessuna centomila”

Eros Ramazzotti sarà ospite, accanto a Laura Pausini, dell’evento “Una nessuna centomila” che si terrà a Campovolo sabato 11 giugno 2022.

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;

NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima;

CENTOMILA: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.

A fine marzo 2022, Eros Ramazzotti aveva annunciato le date del suo tour.

Stiamo tornando finalmente: cinque arene, dieci show per iniziare insieme un nuovo viaggio che avrà come protagonista la musica.

Dieci concerti speciali per farvi ascoltare in anteprima il mio nuovo disco che uscirà a settembre 2022, ma anche per cantare di nuovo insieme le canzoni storiche che ci hanno unito.

Non vedo l’ora di riabbracciarvi ma non faccio questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore gonfio di amarezza per la situazione di conflitto che stiamo vivendo ma, nonostante tutto, con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di gioia che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili.

Vi aspetto sotto il palco.

Eros

🇪🇸 15.09.2022 | Seville, La Maestranza

🇮🇹 17.09.2022 | Agrigento, Valle dei Templi

🇮🇹 18.09.2022 | Agrigento, Valle dei Templi

🇮🇹 20.09.2022 | Verona, Arena di Verona

🇮🇹 21.09.2022 | Verona, Arena di Verona

🇮🇹 23.09.2022 | Verona, Arena di Verona

🇮🇹 24.09.2022 | Verona, Arena di Verona

🇬🇷 01.10.2022 | Athens, Venue TBA

🇮🇱 06.10.2022 | Caesarea, Amphitheater

🇮🇱 08.10.2022 | Caesarea, Amphitheater