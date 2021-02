Sanremo 2021, ospiti: Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro i primi nomi ufficiali

Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. E’ ufficiale, dopo alcune settimane difficili legate alla presenza eventuale di pubblico (e alla fine non ci sarà) e alle regole da seguire in questa edizione di convivenza con il Covid-19. Amadeus sarà sul palco insieme a Fiorello e, oggi, durante la conferenza stampa, il conduttore ha svelato i nomi dei primi ospiti: Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro.

Sanremo 2021, Ornella Vanoni ospite

Ornella Vanoni sarà ospite del Festival di Sanremo 2021. La cantante ha pubblicato, dopo poco, il suo nuovo album di inediti, “Unica”, a distanza di 8 anni dal suo ultimo lavoro discografico, Meticci, uscito nel 2013. Ad anticipare il progetto è stato il singolo “Un sorriso dentro al pianto” che ha ottenuto plausi e consensi per la raffinatezza ed eleganza del brano. Inoltre, Unica ha debuttato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia.

Sul palco ci sarà anche Alessandra Amoroso. Non ha mai partecipato in gara al Festival di Sanremo ma ha accompagnato, in duetto, l’amica Emma Marrone che era in competizione con “Non è l’inferno”. E vince proprio la kermesse musicale grazie a quella canzone. Nel 2019 venne invitata come ospite da Claudio Baglioni e interpretò la meravigliosa Io che non vivo (senza te) insieme al cantante e presentatore di quell’anno. Ci sarà anche spazio, sul palco del Teatro Ariston, per il duetto con Emma, “Pezzo di cuore“, rilasciato qualche settimana fa? E’ molto probabile…

Infine, altro nome svelato da Amadeus è stato quello dei Negramaro. La band ha pubblicato, a novembre 2020, l’album “Contatto“, anticipato dall’omonimo singolo. A gennaio è stato estratto il secondo brano, La cura del tempo. In Italia il disco ha raggiunto il secondo posto della classifica Fimi degli album di maggior successo, nella settimana del rilascio. E’ uscito a distanza di tre anni da “Amore che torni”.

Dopo Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni e i Negramaro, i prossimi ospiti al Festival di Sanremo 2021, saranno svelati nella prossime settimane.