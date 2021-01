Il 2021 vedrà il ritorno atteso di Ornella Vanoni con un nuovo disco di inediti, disponibile dal 29 gennaio, intitolato “Unica“. A trainare il progetto, sarà il singolo “Un sorriso dentro al pianto“, in radio, streaming e download digitale da venerdì 8 gennaio.

Ecco le parole della cantante nel parlare del suo comeback rappresentato da questo brano:

È una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese

Il pezzo è stato scritto da da Francesco Gabbani insieme a Ornella e a Pacifico e le musiche sono di Francesco Gabbani. Si tratta del primo inedito dell’artista da 8 anni e anche la sua prima uscita con la nuova BMG.

Insieme al rilascio della canzone, sarà accompagnato anche un video ufficiale, girato per le strade di Parigi da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker. Elemento caratterizzante dell’intero progetto sarà il colore giallo, come immortalato anche dalla cover dell’album, svelata qualche settimana fa.

A passo lieve, Specialmente quando ridi, Arcobaleno, Isole Viaggianti, Carezza d’autunno (con Carmen Consoli), Nuda sull’erba, Tu Me (con Virginia Raffaele), La mia parte (con Fabio Ilacqua), Inizio, Un sorriso dentro al pianto, Ornella si nasce sono i titoli della tracklist del disco. 11 brani che fanno parte del disco, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua.

Unica uscirà a più di sette anni di distanza dall’ultimo album composto interamente da inediti di Ornella Vanoni, Meticci, pubblicato nel settembre 2013.

A maggio 2020, la Vanoni aveva annunciato di aver firmato un nuovo contratto discografico con la BMG, piena di entusiasmo e passione, condivisi dal suo Managing Director Dino Stewart:

“Sono elettrizzato pensando al lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi: so già che avremo un album di altissimo profilo e di una modernità visionaria, come la sua interprete. Considero Ornella la grande eccezione dell’arte, non solo musicale, italiana. Una donna e un’artista di enorme talento, divertente, entusiasta e curiosa, che mi ha letteralmente conquistato con la sua personalità, così viscerale in ogni aspetto. Il suo lato ironico, divenuto pubblico solo negli anni più recenti, l’ha resa, se possibile, ancora più iconica, ma con quel suo modo unico di essere un’icona terrena, sempre pronta ad agire, operosa, profondamente cittadina di Milano e allo stesso tempo universale. Per questo – spero di non essere irriverente – la considero l’artista più punk che l’Italia abbia mai conosciuto”