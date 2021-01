Fedez e Francesca Michielin NON saranno esclusi dal Festival di Sanremo 2021.

Il sito LaPresse annuncia la nota della Direzione Artistica del 71esimo Festival di Sanremo che si è pronunciata sul caso Fedez dopo che sul suo account Instagram, tra le stories, è apparso un breve frame (audio e video) della canzone “Chiamami per nome” in gara dal 2 al 6 marzo 2021.

Ecco la dichiarazione ufficiale riportata:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito

Sono stati poi spiegati i motivi che hanno portato a prendere questa decisione.

La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione

Scongiurato, così, il rischio di essere esclusi dalla prossima edizione della kermesse musicale, prevista -ad oggi- fra circa un mese.

La breve clip, successivamente alla pubblicazione, era stata cancellata direttamente dal rapper che si era reso conto dell’errore involontario. Purtroppo, come accade spesso in questi casi, qualcuno aveva già registrato il frame video, condividendolo sui propri account social, velocemente poi rimossi e ricaricati da altri. Si è quindi parlato di esclusione, nonostante i diversi esempi, in passato, di altri artisti poi “assolti” da errori simili. Erano pochissimi, del resto, i secondi di audio presenti…

Di sicuro, Fedez, limita le Instagram Stories per almeno un mesetto… O almeno, non testimoniare più alcuna esibizione delle prove…