Abbiamo ascoltato tutte e 26 le canzoni del Festival di Sanremo 2021 in gara. Tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo, tutti i cantanti Big si sono esibiti dal vivo sul palco del Teatro Ariston (ad eccezione di Irama che, in quarantena, resta in gara ma partecipa con il video delle prove). Ed ecco la prima classifica generale di tutti i cantanti Big dopo la prima esibizione, sommando i voti ottenuti.

26. Aiello

25. Ghemon

24. Bugo

23. Random

22. Orietta Berti

21. Gio Evan

20. Madame

19. Extraliscio fead. Davide Toffolo

18. Coma Cose

17 Colapesce

16 Max Gazzè

15. Maneskin

14. La rappresentante di Lista

13. Fulminacci

12. Gaia

11. Arisa

10. Francesco Renga

09. Willie Peyote

08. Lo stato sociale

07. Francesca Michielin, Fedez

06. Fasma

05. Noemi

04. Malika Ayane

03. Irama

02. Annalisa

01. Ermal Meta

Se Ermal Meta ottiene facilmente il primo posto, scalzando la prima posizione ottenuta da Annalisa nella prima serata del Festival, anche Irama può ritenersi soddisfatto. La sua canzone ha, infatti, conquistato il terzo gradino di questa prima classifica che, vi ricordiamo, è dettata solo dal parere della giuria demoscopica.

Guardando le ultime posizioni, male Aiello che, attualmente, si trova ultimo con la sua “Ora”. Un peccato perché, personalmente, il pezzo merita una posizione decisamente più alta.

Non bene anche Bugo, Ghemon e Random che, al momento restano ai piani bassi della prima chart.

Ovviamente mancano i voti delle serate di venerdì e sabato (giovedì è il momento delle cover). Nell’attesa, ecco, a seguire, le classifiche dei 13 Big che si sono esibiti lunedì e di quelli che hanno cantato mercoledì e che, insieme, hanno formato questa prima generica visione di insieme che vi abbiamo riportato

13 – Aiello, Ora

12 – Ghemon, Momento perfetto

11 – Madame, Voce

10 – Coma_Cose, Fiamme negli occhi

09 – Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

08 – Max Gazzè, Il farmacista

07 – Maneskin, Zitti e buoni

06 – Arisa, Potevi fare di più

05 – Francesco Renga, Quando trovo te

04 – Francesca Michielin e Fedez, Chiamami per nome

03 – Fasma, Parlami

02 – Noemi, Glicine

01 – Annalisa, Dieci

13. Bugo, E invece sì

12. Random, Torno a te

11. Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

10. Gio Eva, Arnica

09. Extraliscio con Davide Toffolo, Bianca luce nera

08. La rappresentante di Lista, Amare

07. Fulminacci, Santa Marinella

06. Gaia, Cuore amaro

05. Willie Peyote, Mai dire mai (La locura)

04. Lo stato sociale, Combat Pop

03. Malika Ayane, Ti piaci così

02. Irama, La genesi del tuo colore

01. Ermal Meta, Un milione di cose da dirti