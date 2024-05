Umorismo italiano è una canzone di Michele Bravi con il featuring di Guè Pequeno. La canzone è accompagnata da un video ufficiale con la partecipazione di Chiara Francini (potete vedere la clip cliccando qui).

A seguire testo e significato del brano.

Immagina di stare dentro a una commedia

E ridere di frasi demenziali e battute a caso

E ancora ridere fino a stare male, a non respirare

Le volte che vai fuori di testa

Sarebbe comica come sequenza

Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose

In scena sembrerei solo un buffone

Immagina la sala con le luci spente

E prenderе la vita meno seriamentе

Farei battute sconce solo per questa volta

Attenti che stanotte il pubblico si diverta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah

Per favore, non piangere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Siamo solo fenomeni

Tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah

Luna piena, mannara (Ah-ah)

Sei disegnata dalla penna di Milo Manara (Uoh)

La mia ignoranza è sofisticata, è così rara

La noia ci diverte, risata amara (Ahah)

Cercavi un belloccio

Io tengo i pugni in tasca, Bellocchio (Ah)

Barman, un drink con dei fiori di ortica (Ah-ah)

Ho il flow di Gassman Vittorio, italiano, De Sica

Pane, amore e malinconia

Meglio battere le mani insieme alla platea

Grottesco e popolare solo per questa volta

Direi la mia opinione anche se non richiesta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah

Per favore, non piangere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Siamo solo fenomeni

Tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah

Ah, ah, ahahahah

La tristezza è come una cella (Ah-ah)

Per questo la anneghiamo nel Valpolicella (Uoh)

Senza dubbio sei una Venere, non un’ancella (Ahah)

Ma non del Botticelli, vuoi una botticella (Ahi)

Ed è uno spasso vedere quelle smorfie sui loro visi (Ah-ah)

Io e te siamo il sorpasso, Dino Risi (Uah)

La vita è dolce come Federico

Mi avvicino all’orecchio e ti dico

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah

Per favore, non piangere

Senti come fanno “Ah-ah-ah”

Siamo solo fenomeni

Tutti fanno: “Ah-ah-ah”

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano, che risate, ah-ah-ah