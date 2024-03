Malumore francese è il nuovo singolo di Michele Bravi che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti, Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. La canzone vede il featuring di Carla Bruni ed è stata presentata live durante la prima puntata del serale di Amici 2024, in onda sabato 23 marzo. A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato della canzone,

Je veux un amour éternel qui dure aussi

Longtemps qu’un au revoir, adieu

Je veux un amour éternel seulement pour un instant

Maledettamente me ne andrò da te

Maledetta la mia mente che io non so

Non so evitare nemmeno il tuo odore stasera

Dimmi se posso avere di più dalla tua bocca erotica

E ti spiego perché ho bisogno di te

Come quando a parlare c’еra solo il corpo sporcato dai sensi

Voglio solo un addio che profumi di te

Malumorе Francese, dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua

Sono notti francesi, ménage à trois

Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

E fare sempre l’amore per ore, per ore, per ore

Le strade più vuote se

Se in fondo tu non ricorderai

Il fumo, la pelle le notti con me, con me

Che poi, alla fine, non rimane niente, no, no

Che poi, alla fine, mi rimane

Malumore Francese, dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua

Sono notti francesi, ménage à trois

Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

E se mi consoci appena

Nudo sopra la tua schiena

Come un canto di sirena

Dimmelo tu che vorresti restare con me

[Pre-Ritornello: Michele Bravi]

Malumore Francese, dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua

Sono notti francesi, ménage à trois

Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia