Michele Bravi, artista fra i più apprezzati della sua generazione, ha pubblicato il nuovo singolo “Per me sei importante”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un suggestivo visual. Il nuovo brano segue la pubblicazione del primo singolo “odio”, che ha suscitato l’interesse di critica e pubblico. Entrambe le canzoni saranno incluse nel nuovo album in studio di Michele in uscita il prossimo anno. A proposito di “per me sei importante”, Michele Bravi ha scritto:

A seguire potete leggere il testo della canzone “Per me sei importante” di Michele Bravi.

Non so più se mi ami o è solo un’altra abitudine

Non cercare gli occhi miei

Ridere dei nostri guai

Non so più se il mio cuore è il tuo paracadute

Che con te sembrava grande

La mia anima sottile

Prenderei a pugni il tempo tra me e te

Per fermare un bacio sulla tua pelle

E non sai quanto ti vorrei

Che non è più buia la stanza

Quando mi mordi le labbra

Quanto ti vorrei

Ti giuro che siamo abbastanza

Quando nessuno ci guarda

Rimani qua se ti va

Anche per un istante

Rimani qua se ti va

Che per me sеi importante

Lascia stare questa pioggia chе ci fa distrarre

Da che cosa siamo noi

Nonostante i nostri guai

E non sai quanto ti vorrei

Che non è più buia la stanza

Quando mi mordi le labbra

Quanto ti vorrei

Ti giuro che siamo abbastanza

Quando nessuno ci guarda

Rimani qua se ti va

Anche per un istante

Rimani qua se ti va

Che per me sei importante

Te lo dirò, te lo dirò

Ma tu non lo ricorderai

E ti amerò, e ti amerò

Anche se non mi pensi mai, mai

E non sai quanto ti vorrei

Che non è più buia la stanza

Quando mi mordi le labbra

Quanto ti vorrei

Ti giuro che siamo abbastanza

Quando nessuno ci guarda

Rimani qua se ti va

Anche per un istante

Rimani qua se ti va

Che per me sei importante