Era prevedibile e così è stato. La polemica che ha travolto Salmo per il concerto improvvisato in Sardegna, a Olbia, sta infiammando il web in queste ore. Il cantante, poi, poche ore dopo essere finito in trend topic su Twitter ed essere stato criticato anche da colleghi (vedi Alessandra Amoroso, Gemitaiz e Fedez) ha poi condiviso un messaggio su Instagram poco conciliante:

“Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole”

Se il riferimento poteva essere chiaramente diretto ai colleghi che avevano stigmatizzato la sua decisione, Fedez ha poi condiviso un messaggio apparentemente scritto proprio da Salmo, nel quale veniva chiaramente attaccato:

“Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!”

Nessun giro di parole o riferimento velato da parte di Salmo: il nome “Fedez” è nero su bianco.

Apriti cielo.

Sentitosi chiamato in causa in prima persona, Fedez, via Instagram, ha comprensibilmente reagito con un lungo messaggio di risposta:

“Caro Salmo, ho cercato in due occasioni di coinvolgerti in progetti benefici. La prima a sostegno della categoria dei lavoratori dello spettacolo: SCENA UNITA ha aiutato migliaia di lavoratori dello (spettacolo?, ndr) tra cui, in Sardegna il Festival di Abbabula a Sassari che per il concerto di Ariete ha lasciato fuori 1200 persone nel rispetto delle regole e per permettere alla Sardegna di ripartire in sicurezza. E al progetto di Scena Unita hanno aderito tutti gli artisti di Machete tranne te“

Poi Fedez ha continuato:

Qualche settimana fa mi hai scritto per avere un parere su cosa fare per aiutare la Sardegna, ti ho risposto immediatamente mettendomi a disposizione e ho cercato di coinvolgerti in un progetto comune ma sto ancora aspettando una tua risposta.

Infine, l’affondo finale: