Rocco Hunt e Clementino, ‘The Album’ è realtà: il primo disco insieme raccontato a RTL 102.5

Rocco Hunt e Clementino sono stati ospiti di RTL 102.5 per presentare THE ALBUM, il loro primo disco in studio realizzato insieme, uscito il 6 novembre 2026 per Epic Records / Sony Music Italy. Nell’intervista condotta nel programma The Flight da Matteo Campese e La Zac, i due rapper napoletani hanno raccontato il progetto che li vede finalmente condividere non solo un singolo o una feature, ma un lavoro discografico completo da 15 tracce.

Due voci del rap campano, un disco solo

Che Rocco Hunt e Clementino fossero due delle figure più riconoscibili del rap con radici campane era chiaro da tempo. Che potessero costruire un album intero insieme era però una scommessa che nessuno dei due aveva ancora incassato, almeno fino a THE ALBUM. Il titolo scelto è dichiaratamente diretto: nessun sottotitolo, nessuna metafora. THE ALBUM è esattamente quello che dice di essere — il disco, quello che conta, quello atteso.

Il progetto è distribuito da Epic Records / Sony Music Italy e si posiziona esplicitamente nel solco dell’hip hop napoletano e della tradizione rap campana. Quindici tracce che, secondo quanto emerso dall’intervista a RTL 102.5, costruiscono un racconto che appartiene a entrambi gli artisti senza che l’uno prevalga sull’altro. Una struttura paritetica, non un album solista con un ospite fisso.

→ Leggi anche: RTL 102.5, le nuove rotazioni: Cremonini e Michielin in primo piano

L’intervista a RTL 102.5: il contesto e i dettagli

L’appuntamento in radio è avvenuto nel format The Flight, condotto da Matteo Campese e La Zac. RTL 102.5 è da anni uno degli spazi radiofonici più seguiti per la presentazione di nuove uscite italiane, e la scelta di passare da lì per raccontare THE ALBUM di Rocco Hunt e Clementino conferma il posizionamento mainstream del progetto, che non si rivolge solo al pubblico di nicchia del rap ma punta a una platea più ampia.

Nel corso dell’intervista è emerso anche un dato concreto sul fronte live: gli artisti hanno menzionato una data al PalaPartenope il 10 marzo. Un appuntamento che, se confermato ufficialmente, rappresenterebbe la tappa casalinga per eccellenza — Napoli, la città che accomuna entrambi, il palasport che ha ospitato negli anni concerti di riferimento per la scena musicale partenopea.

Quindici tracce e un’identità precisa

Con 15 brani, THE ALBUM ha una struttura più vicina a un lavoro ambizioso che a una raccolta di collaborazioni. Il numero di tracce suggerisce un progetto pensato con una sua architettura interna, non assemblato a posteriori. Rocco Hunt, attivo nella scena rap italiana da oltre un decennio con una traiettoria che lo ha portato anche a collaborazioni pop di largo consumo, e Clementino, rapper con una presenza scenica consolidata e una lunga storia nel freestyle e nel rap battle italiano, portano al disco due approcci distinti che convivono sotto lo stesso titolo.

→ Leggi anche: Sangiovanni annuncia il nuovo disco a RTL 102.5: quando esce

Il fatto che l’uscita sia avvenuta il 6 novembre 2026 attraverso Epic Records / Sony Music Italy — etichetta e distribuzione che garantiscono visibilità nelle principali piattaforme e nei canali fisici — indica che alle spalle del progetto c’è una struttura editoriale e promozionale solida. Non un esperimento indipendente, ma un prodotto pensato per circolare.

Perché questo disco conta nel panorama rap italiano

Il rap italiano ha attraversato negli ultimi anni una fase di frammentazione: da un lato la trap e le sue derivazioni più giovani, dall’altro artisti di generazioni precedenti che cercano di ridefinire il proprio spazio. Rocco Hunt e Clementino appartengono a una fascia intermedia — non i pionieri storici, non i giovanissimi — e THE ALBUM si inserisce in questo spazio con una proposta che rivendica esplicitamente le radici campane come identità e non solo come colore locale.

La scelta di costruire un album collaborativo completo, anziché limitarsi a un EP o a un singolo condiviso, è in sé una dichiarazione. Dice che c’è abbastanza materiale, abbastanza coerenza e abbastanza fiducia reciproca da sostenere un lavoro di questa dimensione. Passare da RTL 102.5 per presentarlo, con la data al PalaPartenope sullo sfondo, è il modo in cui i due hanno scelto di aprire questa fase: dalla radio più ascoltata d’Italia, con Napoli già in agenda.

Ora che THE ALBUM è disponibile su tutte le piattaforme, il passo successivo sarà capire come il disco si comporterà nelle classifiche FIMI e sullo streaming nelle prossime settimane — e se la data live del 10 marzo al PalaPartenope troverà conferma ufficiale nei canali dei due artisti e del promoter.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.