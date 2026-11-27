Mancano poco più di cinque settimane e l’Unipol Dome di Milano si prepara a diventare la discoteca più grande d’Italia per una notte sola. Il 31 dicembre 2026, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia uniscono le forze per il capodanno 2027 con un evento dal nome inequivocabile: Big&Bang!. Un progetto che punta a trasformare il passaggio d’anno in un concerto-festa collettivo, con live, DJ set e la musica delle tre emittenti come colonna sonora della serata.

Tre radio, un palco, una notte

La collaborazione tra RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia non è solo una questione di logo sui manifesti. Ogni stazione porta il proprio format e il proprio pubblico, creando di fatto un evento che copre uno spettro musicale ampio: dal pop mainstream di RTL, all’elettronica e all’urban di Radio Zeta, fino al rock di Radiofreccia. Sul piano pratico, significa che la programmazione musicale della serata rifletterà l’identità sonora di tutte e tre le emittenti, con performance live e DJ set pensati per non lasciare spazio a vuoti tra un set e l’altro.

La scelta dell’Unipol Dome non è casuale. L’arena di Assago è tra le venue al coperto più capienti d’Italia, e per Big&Bang! viene riconfigurata esplicitamente come la discoteca più grande d’Italia per la notte del 31 dicembre. Una formula che punta sulla dimensione immersiva dell’esperienza: non solo un concerto da guardare dal proprio posto, ma uno spazio pensato per ballare e festeggiare fino a mezzanotte e oltre.

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Mauro Repetto e i finalisti di X Factor sul palco

Tra i nomi confermati per Big&Bang! spicca quello di Mauro Repetto, che porterà sul palco le hit degli 883. La presenza di Repetto è un segnale chiaro sul posizionamento della serata: non solo musica attuale, ma anche un repertorio capace di attraversare generazioni, quello di brani come Hanno ucciso l’Uomo Ragno o Nord sud ovest est, che continuano a funzionare su qualsiasi pista da ballo. Il fatto che Repetto sia sul palco senza Max Pezzali non è una novità assoluta — negli ultimi anni ha portato avanti il progetto live degli 883 in modo indipendente — ma la sua presenza in un evento di questa portata conferma quanto quel catalogo resti centrale nell’immaginario pop italiano.

Confermata anche la partecipazione dei finalisti di X Factor, che portano all’evento la visibilità di un talent appena concluso e un pubblico già fidelizzato dalla stagione televisiva. I nomi specifici dei finalisti coinvolti non sono stati ancora resi noti nelle comunicazioni ufficiali, ma la loro presenza è un elemento strutturale del programma.

Biglietti disponibili su TicketOne da 43,47 euro

I biglietti per Big&Bang! sono già in vendita su TicketOne.it, con un prezzo di partenza di 43,47 euro a cui si aggiungono i diritti di prevendita. La fascia di prezzo è in linea con gli eventi di capodanno nelle grandi arene italiane, dove la componente “notte intera” giustifica un posizionamento superiore rispetto a un concerto standard.

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Per chi sta pianificando il capodanno 2027 e cerca un’alternativa ai classici cenoni o alle piazze all’aperto, Big&Bang! si propone come una formula diversa: arena al coperto, scaletta curata da tre radio con identità distinte, e una produzione pensata specificamente per la notte di San Silvestro. Il fatto che l’evento sia già annunciato con oltre un mese di anticipo, con biglietti in vendita e lineup parziale comunicata, suggerisce un lavoro organizzativo già avanzato.

Il modello degli eventi radio di capodanno

La formula adottata da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia per il capodanno 2027 si inserisce in una tendenza precisa dell’industria live italiana: le radio come promoter di eventi di massa. Non è la prima volta che le emittenti italiane organizzano concerti e festival in prima persona — basti pensare ai Summer Festival di RTL o alle serate di Radio Italia — ma un’operazione congiunta tra tre stazioni con identità così diverse per la notte più importante dell’anno è un passo ulteriore in questa direzione.

Dal punto di vista del music business, la logica è chiara: le radio portano visibilità, un database di ascoltatori già segmentato per gusto musicale, e la capacità di promuovere l’evento sulle proprie frequenze senza acquistare spazi pubblicitari. L’Unipol Dome porta la capienza e la struttura tecnica. Il risultato è un evento che si autofinanzia attraverso il botteghino e si promuove attraverso i palinsesti delle tre emittenti, con una sinergia che riduce i costi di marketing tradizionali.

Che si tratti di una serata pensata per i fan degli 883, per chi ha seguito X Factor fino all’ultima puntata, o semplicemente per chi vuole ballare fino all’alba in un posto coperto e attrezzato, Big&Bang! all’Unipol Dome è al momento uno degli appuntamenti live più strutturati in calendario per il 31 dicembre. I dettagli sul programma completo sono attesi nelle prossime settimane.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.