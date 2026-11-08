Le nuove rotazioni di pop italiano radio su RTL 102.5: Cesare Cremonini e Lucio Corsi con ‘Amateur’, il tour di Francesca Michielin e i singoli in programmazione.

Nel panorama del pop italiano radio di questo novembre 2026, le frequenze di RTL 102.5 continuano a essere uno dei termometri più affidabili per capire cosa sta accadendo nella musica italiana e internazionale. Tra ospiti in studio, nuove rotazioni e annunci di tour, la settimana offre spunti che vanno ben oltre la semplice scaletta di una stazione generalista: parlano di direzioni artistiche, scelte di repertorio e di come gli artisti scelgono di raccontarsi al pubblico più largo.

Cremonini e Lucio Corsi: Amateur come progetto condiviso

Cesare Cremonini e Lucio Corsi sono due delle figure più interessanti del pop italiano contemporaneo, e il fatto che abbiano lavorato insieme a un album intitolato Amateur dice già qualcosa sul tono del progetto. Il titolo non è casuale: rimanda a un’idea di musica fatta per piacere, senza la pressione del prodotto industriale perfetto, anche se entrambi gli artisti operano ormai a livelli di visibilità tutt’altro che amatoriali.

Cremonini viene da una carriera costruita sui grandi palchi e su una scrittura pop che ha attraversato almeno tre generazioni di ascoltatori italiani. Corsi, invece, ha costruito la sua reputazione su un immaginario più eccentrico e letterario, che ha trovato risonanza anche sul palco del Festival di Sanremo. L’incontro tra i due è quindi quello tra due sensibilità distanti ma complementari: la solidità melodica dell’uno, la stranezza visionaria dell’altro. Amateur è il risultato di questa tensione, e il fatto che circoli nelle discussioni radiofoniche di questo periodo indica che il disco sta trovando spazio anche nell’airplay tradizionale, non solo nelle bolle digitali.

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Francesca Michielin a RTL 102.5: il tour e la chiave “più magica” dei brani vecchi

Francesca Michielin è stata ospite di RTL 102.5 e ha parlato apertamente del suo album e dei piani per il tour 2026. Le sue parole — riportate dalla stazione — restituiscono un’artista che ha fatto i conti con le proprie contraddizioni senza volerle risolvere in modo artificioso. Ha detto che ognuno di noi deve trovare un equilibrio senza rifiutare l’oscurità, una posizione che rispecchia la direzione del suo lavoro più recente.

Sul fronte live, Michielin ha anticipato che porterà il disco in tour ma che i brani vecchi non saranno semplicemente riproposti: verranno reinterpretati in una chiave che lei stessa ha definito “più magica”. È una scelta che molti artisti fanno quando si trovano in un momento di transizione stilistica — rileggere il catalogo alla luce del presente, invece di conservarlo come un museo. Per chi ha seguito Michielin dagli esordi a X Factor fino ai progetti più recenti, questa prospettiva rende il tour qualcosa di più di una semplice replica dal vivo dell’album.

La sua presenza su RTL 102.5 conferma anche un dato strutturale: la radio generalista rimane un passaggio obbligato per gli artisti che vogliono parlare a un pubblico ampio, non solo agli ascoltatori già convinti. Michielin lo sa, e l’intervista è stata costruita per funzionare su quel livello — accessibile, diretta, con qualcosa da dire.

Le nuove rotazioni: da Lous and The Yakuza a Kid Yugi

Accanto agli artisti italiani, la programmazione di RTL 102.5 ospita in questo periodo una selezione di singoli che attraversa generi e geografie. Tra i titoli in rotazione nella sezione New Hit compaiono nomi che coprono un arco stilistico piuttosto ampio.

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Lous and The Yakuza feat. Suki Waterhouse con Close My Eyes: la cantante belga di origini congolesi continua a costruire un profilo internazionale solido, e la collaborazione con Waterhouse — attrice e musicista britannica — allarga ulteriormente il suo raggio d’azione.

feat. con Close My Eyes: la cantante belga di origini congolesi continua a costruire un profilo internazionale solido, e la collaborazione con Waterhouse — attrice e musicista britannica — allarga ulteriormente il suo raggio d’azione. Lucio Corsi con Napoleone Buonanotte: la presenza di Corsi sia come collaboratore di Cremonini sia come solista in rotazione radio racconta di un momento particolarmente produttivo per lui.

con Napoleone Buonanotte: la presenza di Corsi sia come collaboratore di Cremonini sia come solista in rotazione radio racconta di un momento particolarmente produttivo per lui. Jamie Miller con Babydoll: il cantautore britannico ha costruito negli ultimi anni una base di ascolti significativa anche in Italia, e il singolo sembra confermare quella traiettoria.

con Babydoll: il cantautore britannico ha costruito negli ultimi anni una base di ascolti significativa anche in Italia, e il singolo sembra confermare quella traiettoria. Kid Yugi con Sentire La Musica: la presenza del rapper pugliese nella programmazione di una radio generalista come RTL 102.5 è un indicatore concreto di quanto il confine tra urban e pop mainstream in Italia si sia assottigliato.

RTL 102.5 e il ruolo della radio nel pop italiano di oggi

La questione non è solo quali brani passano in radio, ma perché la radio conta ancora nell’ecosistema musicale italiano. I dati di airplay rilevati da EarOne — la fonte di riferimento per le classifiche radiofoniche italiane — mostrano che le rotazioni sulle principali emittenti generaliste continuano a influenzare le classifiche di vendita e streaming in modo misurabile, soprattutto per gli artisti che non hanno già una fanbase digitale consolidata.

RTL 102.5, con la sua capacità di ospitare artisti in studio e di costruire contenuti attorno alle uscite discografiche, funziona come un amplificatore che va oltre la semplice messa in onda di un brano. L’intervista a Michielin, per esempio, non è solo promozione: è un contenuto che vive anche sui canali digitali della stazione, raggiunge pubblici diversi e alimenta la conversazione attorno all’artista in modo più articolato rispetto a un semplice passaggio in scaletta.

Questo modello — radio come media hub e non solo come trasmettitore — è quello su cui le principali emittenti italiane stanno puntando, e RTL 102.5 ne è probabilmente l’esempio più sviluppato. La selezione di brani come Sentire La Musica di Kid Yugi accanto a Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi racconta di una programmazione che prova a tenere insieme mondi diversi senza appiattirli su un denominatore comune troppo basso.

Per chi vuole seguire le tendenze del pop italiano in radio senza affidarsi solo agli algoritmi delle piattaforme di streaming, monitorare le rotazioni di RTL 102.5 e le classifiche EarOne rimane uno degli strumenti più utili: restituisce una fotografia dell’ascolto reale, non filtrata dai meccanismi di raccomandazione personalizzata che tendono a creare bolle autoreferenziali. E in questo novembre 2026, quella fotografia mostra un panorama più ricco e meno prevedibile di quanto ci si potrebbe aspettare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.