Gianna Nannini è tornata su RTL 102.5 per raccontare GIANNAGOLD, il progetto discografico uscito il 6 novembre 2026 per EMI / Universal Music Italia: un album da 29 tracce che celebra i cinquant’anni di carriera dell’artista senese e, secondo le sue stesse parole rilasciate alla radio, contiene «tanta storia». La frase con cui ha sintetizzato l’incontro tra la sua voce e l’orchestra sinfonica — «prende il volo» — è diventata il titolo dell’intervista e restituisce bene l’ambizione del progetto. Qui proviamo a capire cosa c’è dentro gianna nannini giannagold e perché questo disco è strutturalmente diverso da qualsiasi raccolta pubblicata in precedenza.

29 tracce, 10 riarrangiamenti sinfonici e 3 inediti

La cifra più significativa di GIANNAGOLD non è il numero totale di brani — 29 è già di per sé un catalogo imponente — ma la scelta di riarrangiare completamente 10 dei suoi brani più noti in versione orchestrale sinfonica. Non si tratta di semplici orchestrazioni aggiunte sopra le registrazioni originali: i brani sono stati lavorati da zero con un approccio sinfonico, e il risultato è stato mixato da Manny Marroquin, tra i più richiesti mixer al mondo, con un’uscita in Dolby Atmos. Questa scelta tecnica non è un dettaglio marginale: il Dolby Atmos applicato a un repertorio come quello di Nannini significa che chi ascolta in ambienti compatibili — cuffie di fascia alta, home theater, alcune piattaforme streaming — si trova dentro uno spazio sonoro tridimensionale, con l’orchestra che occupa fisicamente il suono intorno all’ascoltatore.

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Accanto ai riarrangiamenti, GIANNAGOLD contiene anche 3 brani inediti. Tra questi, il più atteso è Ricominciassimo, una collaborazione con Gazzelle, uno degli artisti italiani più ascoltati degli ultimi anni. L’inedito con Gazzelle è il segnale più diretto che questo non è un progetto retrospettivo fine a se stesso: Nannini ha scelto di affiancare al proprio archivio una voce generazionalmente distante, costruendo un ponte tra il suo pubblico storico e quello del cantautore romano.

Cinquant’anni di carriera e il senso di un progetto come questo

GIANNAGOLD è esplicitamente legato al cinquantesimo anniversario del debutto discografico di Gianna Nannini. Cinquant’anni di musica italiana sono una misura difficile da raccontare con un singolo disco, e la struttura dell’album riflette questa difficoltà: non una semplice greatest hits, non un album di inediti, ma una combinazione dei due con una terza dimensione — quella sinfonica — che riscrive il rapporto tra la voce di Nannini e il suo stesso repertorio.

Nell’intervista a RTL 102.5, Nannini ha descritto l’album come qualcosa che «contiene tanta storia», e ha spiegato che la sua voce insieme all’orchestra sinfonica «prende il volo». Sono dichiarazioni che vanno lette in controluce rispetto alle scelte produttive: la presenza di Marroquin al mix, il formato Dolby Atmos, i riarrangiamenti sinfonici non sono operazioni di conservazione ma di trasformazione. Il punto non è preservare i brani così come erano, ma riposizionarli in un contesto sonoro diverso, più ampio.

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Sul piano dei formati fisici, GIANNAGOLD è disponibile in quattro versioni: doppio CD, triplo LP con vinile nero, doppio CD numerato e autografato, e triplo LP con vinile rosso autografato e numerato. La presenza di edizioni numerate e autografate indica una strategia commerciale orientata al collezionismo e al pubblico fidelizzato, che nel caso di Nannini è trasversale per età e geograficamente distribuito sia in Italia che in Europa.

Il GIANNAGOLD Celebration Tour 2027: 10 date indoor e poi l’Europa

L’album è anche il punto di partenza per il GIANNAGOLD Celebration Tour – Live 2027, che partirà a marzo 2027 con 10 date indoor in Italia. Dopo la fase italiana, il tour si sposterà su date in arena europee. Non sono ancora stati comunicati i dettagli delle singole città, né i prezzi dei biglietti o i promoter, quindi è prematuro parlare di prevendite o disponibilità. Quello che è certo è che il tour nasce in stretta connessione con l’album: l’idea di portare dal vivo un repertorio riarrangiato per orchestra sinfonica implica una produzione live di dimensioni significative, che un circuito di arena europee è in grado di sostenere sia logisticamente che acusticamente.

Il progetto gianna nannini giannagold — dall’album al tour, passando per la collaborazione con Gazzelle e le scelte tecniche di Marroquin e del Dolby Atmos — è costruito con una coerenza interna che va oltre la celebrazione. È un tentativo di rimettere in circolazione un catalogo enorme attraverso un formato che lo rende percettivamente nuovo, senza cancellarne l’identità. Se il tour 2027 confermerà questa lettura dipenderà anche da come l’orchestra sinfonica riuscirà a tenere il palco accanto a una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Per ora, il disco è disponibile. Il resto lo dirà il marzo prossimo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.