Il 21 novembre 2026, al MusikTheater an der Wien di Vienna, la monumentale produzione de Il pomo d’oro di Pietro Antonio Cesti ha ricevuto l’International Opera Award 2026 nella categoria Rediscovered Work. Un riconoscimento che certifica quanto il progetto realizzato dall’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik nell’estate 2026 abbia lasciato il segno nel panorama internazionale dell’opera barocca: riportare in scena il pomo d’oro di Cesti nella sua scala originale, per la prima volta dal 1668, è stata un’impresa filologica e produttiva senza precedenti recenti.

Un’opera da prologo, cinque atti e 47 ruoli: la sfida della ricostruzione

Le dimensioni de Il pomo d’oro rendono già l’idea della complessità del progetto. L’opera comprende un prologo, cinque atti e 47 ruoli, una struttura che all’epoca della sua creazione richiedeva risorse sceniche e vocali straordinarie. La produzione del festival di Innsbruck è stata distribuita su due serate, con la regia affidata a Fabio Ceresa.

Il nodo più delicato era quello filologico: delle sezioni degli atti III e V non esisteva una partitura completa. Ottavio Dantone ha ricostruito le parti perdute partendo dai frammenti sopravvissuti e da altre opere di Cesti, un lavoro di ricomposizione che ha richiesto una conoscenza approfondita del linguaggio del compositore e delle convenzioni del repertorio barocco seicentesco. Il risultato è stato riportare il pomo d’oro di Cesti alla sua scala originale per la prima volta in quasi tre secoli e mezzo.

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Il cinquantesimo anniversario del festival di Innsbruck come cornice

La scelta di programmare il pomo d’oro di Cesti nell’estate 2026 non era casuale: l’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik celebrava quest’anno il proprio cinquantesimo anniversario, e una produzione di questa portata rappresentava il modo più coerente per segnare la ricorrenza. Il festival tirolese è da decenni uno dei punti di riferimento europei per la musica antica e il repertorio barocco, e un’opera come quella di Cesti — con la sua complessità strutturale e la sua storia editoriale frammentata — si adattava perfettamente all’ambizione dell’occasione.

L’opera fu composta da Cesti per le celebrazioni delle nozze dell’imperatore Leopoldo I e rappresentata a Vienna nel 1668. Da allora non era mai stata rimessa in scena nella sua interezza originale. Che la prima ripresa integrale avvenisse proprio nel contesto di un anniversario istituzionale di rilievo aggiunge un ulteriore livello di significato al riconoscimento degli International Opera Awards.

Cosa sono gli International Opera Awards e perché contano

Gli International Opera Awards sono considerati tra i premi più autorevoli nel settore dell’opera lirica a livello globale. La cerimonia del 21 novembre 2026 al MusikTheater an der Wien ha assegnato riconoscimenti in diverse categorie, e la vittoria nella sezione Rediscovered Work per Il pomo d’oro dell’Innsbrucker Festwochen segnala come la giuria abbia valutato non solo la qualità esecutiva ma anche il valore culturale e filologico dell’operazione. Secondo quanto riportato da Il Giornale della Musica il 21 novembre 2026, tra i premiati della stessa cerimonia figurava anche il direttore d’orchestra Riccardo Chailly.

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La categoria Rediscovered Work premia esplicitamente quei progetti che restituiscono al repertorio opere dimenticate o mai eseguite nella loro forma completa: è una categoria che valorizza il lavoro di ricerca musicologica tanto quanto quello interpretativo, e in questo senso la vittoria de Il pomo d’oro di Cesti riconosce l’intero processo — dalla ricostruzione di Dantone alla messa in scena di Ceresa — come un contributo unitario.

Il pomo d’oro di Cesti: perché è un’opera così rilevante

Pietro Antonio Cesti fu uno dei compositori centrali del barocco italiano del Seicento. Il pomo d’oro è considerata tra le sue opere più ambiziose: il titolo si riferisce al mito del pomo della discordia, consegnato da Paride alla dea più bella, e l’opera sviluppa questa materia mitologica su una scala monumentale, con un apparato drammaturgico e musicale pensato per stupire. La partitura, nella sua forma originale, richiedeva un organico vocale e strumentale di dimensioni eccezionali per l’epoca.

Il fatto che le sezioni degli atti III e V fossero andate perdute aveva reso per secoli impossibile una ripresa integrale. La ricostruzione di Ottavio Dantone — che ha lavorato sui frammenti esistenti e su altri materiali di Cesti per ricomporre le parti mancanti — ha aperto la strada alla produzione dell’Innsbrucker Festwochen. Una produzione che, ora, porta con sé anche il riconoscimento formale degli International Opera Awards.

Per il festival di Innsbruck, il premio arriva nel momento del suo cinquantesimo compleanno e consolida ulteriormente la reputazione di un’istituzione che ha costruito la propria identità proprio sulla capacità di restituire al pubblico repertori dimenticati. Per il pomo d’oro di Cesti, invece, si chiude un cerchio lungo quasi quattro secoli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.