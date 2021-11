Seta è il titolo del nuovo singolo di Elisa, in uscita a mezzanotte del 24 novembre 2021.

Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice attraverso i social, anticipando anche il tema affrontato nel pezzo e l’intensità della canzone, disponibile fra poche ore insieme al video ufficiale. Ecco le parole condivise da Elisa via Instagram:

Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile.

Ho trovato dei compagni di viaggio speciali a cui devo tanto…

Ringrazio Pierpaolo (@pppiccioli ) per le nostre lunghe chiacchierate a notte fonda ✨ per la dedizione e la cura nei dettagli e soprattutto per l’amicizia e la forza che mi ha trasmesso.

Attilio (@attiliocusani) per avermi accolta nella regia e per avermi seguita nella mia visione.

Angela (@angelacurri_ ) per la sua performance magica, elettrica e magnetica, come lei.

Alessandro (@alefalasca_ ) e Giulio (@giulio_schiffer ) per essere entrati nel viaggio così fino in fondo.

Grazie a tutto il cast, e alla produzione (@borotalco.tv ) che ha dato il massimo.

Il video esce a mezzanotte, insieme al singolo.

Sono emozionata ♥️