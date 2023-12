Elisa, Buon Natale anche a te è il concerto speciale della cantautrice, in onda il 24 dicembre su Canale 5, in prima serata. La serata vedrà un insieme delle esibizioni live al Forum di Assago del 15 e 16 dicembre scorso. Inizialmente era previsto un solo appuntamento ma la grande richiesta da parte del pubblico e il sold out avvenuto in poche ore, ha portato ad un bis, intitolato “An Intimate Christmas Two (Special) Nights Only“. La stessa Elisa ha ammesso il suo stupore e l’entusiasmo per il riscontro ottenuto, come sottolineato via social:

Doveva essere davvero una, special, night. Ma ci avete travolto d’affetto e i biglietti sono finiti in 4 ore. Mi dicono che ci sono tantissime richieste e quindi abbiamo deciso di aggiungere un’altra data, questa volta davvero l’ultima, il 15 dicembre. Saranno 2, a questo punto, serate indimenticabili, ve lo assicuro.

Elisa, Buon Natale anche a te, cantanti ospiti

Numerosi cantanti ospiti e gli amici che hanno raggiunto Elisa al Forum di Assago per esibirsi in duetto durante alcuni dei suoi brani storici. Durante la serata spazio, ovviamente, anche ai grandi classici del Natale. Con lei ascolteremo anche Andrea Bocelli, i Pinguini Tattici Nucleari, Ornella Vanoni, Ligabue, Carmen Consoli, Giorgio Panariello, Tommaso Paradiso, Gianni Morandi, Pio e Amadeo, Eleonora Abbagnato, Giovanni Storti, Drusilla Foer.

Tiziano Ferro sarà presente ma in collegamento da Los Angeles.

La scaletta di Elisa, Buon Natale anche a te

Non è chiara come sarà la scaletta del concerto di Elisa per il concerto evento “Buon Natale anche a te” perché sarà un collage di diverse performance dalle due serate del 15 e 16 dicembre 2023. Vi riportiamo, a seguire, i pezzi interpretati durante la prima serata

White Christmas (Irving Berlin cover) (con Andrea Bocelli)

Last Christmas (Wham! cover)

Quando nevica

Have Yourself a Merry Little Christmas (Hugh Martin & Ralph Blane cover)

Eppure sentire (un senso di te)

Rainbow

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

(con Gianni Morandi)

Jingle Bell Rock (Bobby Helms cover) (con Pio & Amedeo)

Santa Claus Is Comin’ to Town (Harry Reser and His Orchestra cover)

Anche fragile

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Io so che ti amerò (con Ornella Vanoni e Jovanotti)

La Voglia La Pazzia (con Ornella Vanoni)

Promettimi (con Carmen Consoli)

L’ultimo bacio (con Carmen Consoli)

Pastello bianco (con Pinguini Tattici Nucleari)

Seta

Palla al centro

(Dardust al piano)

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Buon Natale anche a te

The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover) (con Mahmood)

Labyrinth

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

No Hero

L’anima vola (con Tiziano Ferro)

Happy Xmas (War Is Over) (John Lennon & Yoko Ono cover) (con Tiziano Ferro)

Together

A modo tuo (con Ligabue)

Mad World (Tears for Fears cover)

Earth Song (Michael Jackson cover)

Con Tommaso Paradiso ha cantato “Questa stupida storia d’amore” mentre con Rkomi il brano originariamente inciso con Elodie, La coda del diavolo.