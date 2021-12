Elisa partecipa a Sanremo 2022 con O forse sei tu

Elisa parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone O forse sei tu. Il titolo del brano che la cantante porterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021.

Per Elisa, si tratterà della seconda esperienza come Big in gara nella kermesse sanremese.

Nel 2001, Elisa vinse la 51esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Luce (Tramonti a Nord Est), la sua prima canzone in italiano pubblicata dopo due album in lingua inglese, scritta in collaborazione con Zucchero. Nel corso di quell’edizione del Festival, la cantante vinse anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Volare per la miglior interpretazione, il Premio Radio/Tv private e il Premio Autori.

Dopo questa partecipazione, Elisa tornò ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston solamente come ospite, in quattro occasioni.

Al Festival di Sanremo 2007, Elisa si esibì con un medley e ricevette, come premio, un Disco di Diamante.

Nel corso dell’edizione 2010 del Festival, Elisa si esibì nuovamente con un medley e con un omaggio a Sergio Endrigo.

Nel 2016, invece, fu la super-ospite della quarta serata della kermesse.

Nel 2019, infine, cantò Anche fragile e duettò con il conduttore e direttore artistico di quell’edizione, Claudio Baglioni.

Al Festival di Sanremo 2006, infine, Elisa partecipò in veste di autrice, firmando le musiche di Tempesta, canzone presentata in gara da Simona Bencini.

Elisa a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, Elisa ha pubblicato 10 album di inediti: Pipes & Flowers (1997), Asile’s World (2000), Then Comes The Sun (2001), Lotus (2003), Pearl Days (2004), Heart (2009), Ivy (2010), L’anima vola (2013), On (2016) e Diari aperti (2018).

Tra i suoi maggiori successi in lingua italiana, oltre a Luce (Tramonti a Nord-Est), citiamo Una poesia anche per te, Gli ostacoli del cuore, Eppure sentire (un senso di te), Qualcosa che non c’è, Ti vorrei sollevare, Anche se non trovi le parole, L’anima vola, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome e Anche fragile.