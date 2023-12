An Intimate Christmas Two (Special) Nights Only: i successi di Elisa e i classici del Natale in due serate evento al Forum di Assago

La serata evento di Elisa, prevista per il 16 dicembre 2023 al Forum di Assago, è diventata doppia grazie al grande successo di vendite dopo l’annuncio del concerto (dal sapore natalizio). Ed ecco quindi ‘An Intimate Christmas Two (Special) Nights Only’ stasera 15 dicembre e anche domani, sabato 16 dicembre.

La stessa cantautrice, via social, aveva espresso entusiasmo e riconoscimento per l’attenzione e il riscontro ottenuto:

Doveva essere davvero una, special, night. Ma ci avete travolto d’affetto e i biglietti sono finiti in 4 ore.

Mi dicono che ci sono tantissime richieste e quindi abbiamo deciso di aggiungere un’altra data, questa volta davvero l’ultima, il 15 dicembre.

Saranno 2, a questo punto, serate indimenticabili, ve lo assicuro.

Elisa, anticipazioni scaletta “An Intimate Christmas Two (Special) Nights Only”

Ancora non è stata resa nota la scaletta prevista per il concerto “An intimate Christmas Two (special) Nights only”. Sicuramente non mancheranno i successi della cantante insieme a brani natalizi presenti nel suo nuovo disco, Intimate – Recording at Abbey Road Studios, disponibile dal 15 dicembre 2023.

Non mancheranno questi pezzi:

Overture / Un filo di seta negli abissi

Quando nevica

L’anima vola

Luce (tramonti a nord est)

Eppure sentire (un senso di te)

Anche fragile

Una poesia anche per te (Life goes on)

Dancing

Labyrinth

No Hero

Qualcosa che non c’è

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

A modo tuo

Together

Ancora qui

Stille night

Buon Natale anche a te

Elisa si cimenterà anche con i grandi classici del Natale, rivisitati e interpretati ad hoc per questa (doppia) serata evento.

Il (doppio) concerto di Elisa sarà trasmesso in tv

Le due serate di Elisa in concerto al Forum di Milano -il 15 e 16 dicembre 2023 – saranno montate e unite insieme per un live speciale in onda su Canale 5 alla Vigilia di Natale:

Come vi avevo promesso i due concerti al Forum saranno speciali. Ed oggi posso annunciarvi che tutto questo sarà anche “Buon Natale anche a te”, uno show in onda su Canale 5, proprio la vigilia di Natale. ✨