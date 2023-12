Buon Natale anche a te è una canzone di Elisa tratta dall’album “Intimate – Recordings At Abbey Road Studios”. Il disco è stato registrato in presa diretta dagli Abbey Road Studios di Londra, proprio come se fosse un concerto dal vivo, unendo alla suggestione di un vero e proprio tempio della musica la magia del suo timbro, accompagnato soltanto da pianoforte, chitarra e archi, in un equilibrio, quello degli arrangiamenti e delle produzioni di Dardust. L’album è composto da 18 tracce ed è stato anticipato dal singolo “Quando nevica“, pezzo promozionale per il progetto della cantautrice. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Il testo di Buon Natale anche a te

Ecco il testo di Buon Natale anche a te di Elisa, tratto dal disco “Intimate – Recordings At Abbey Road Studios”.

Oouu oouu oouu

Oouu oouu oouu

Tu du du, tu du du

Tu du du, tu du du

Tu du du, tu du du Tra mezzora chiuderà tutto

Che oggi è già il 24

Al binario, fai presto

Un altro treno non passerà

Nessuno se ne accorgerà se hai pianto

Ma chi non ha una storia nascosta

Sotto a un giorno di festa, in fondo a una tasca

Per proteggere ancora un po’

Un qualcosa che è giusto o no Poi conta

Poco se rimane solo a me

Ma diventa grande che sembra un miracolo

Come la neve del ’93

E oggi che non c’è

Dico: “Buon Natale anche a te”

Buon Natale anche a te

Buon Natale C’è chi aspetta solo che arrivi

E c’è chi aspetta che passi

E chi solo è più solo quando nasce una lacrima

Non vorresti, ma scеndеrà lo stesso

Piccolissima tristezza mia

Anchе tu hai la tua poesia

Ho un rеgalo anche per te E forse conta poco

Poco se rimane solo a te

A volte basta solo una voce al telefono

Io non riuscivo a dirglielo perché

C’è un padre che non c’è

Buon Natale anche a me

Buon Natale anche a me

Buon Natale Oouu oouu oouu

Oouu oouu oouu

Tu du du E tanto è poco se rimane solo a me

Ma poi ti accorgi quanto

Tutto il resto è stupido

L’amore resta unico e se non è

Questo che cos’è?

Buon Natale anche a te

Buon Natale anche a te

E buon Natale Oouu oouu oouu

Oouu oouu oouu

Tu du du, tu du du

Tu du du, tu du du

Tu du du, tu du du

Il significato della canzone Buon Natale anche a te

Il brano di Elisa, Buon Natale anche a te, parla delle sensazioni legate alla festività e delle possibile malinconie o pensieri che accompagna molte persone

Ma chi non ha una storia nascosta

Sotto a un giorno di festa, in fondo a una tasca

Per proteggere ancora un po’

Un qualcosa che è giusto o no

E quando qualcosa accade e avviene, allora la sensazione è quella di un vero e proprio miracolo:

Ma diventa grande che sembra un miracolo

Come la neve del ’93

E oggi che non c’è

Il Natale regala sensazioni diverse per chi le vive alla vita di ciascuno: c’è chi conta il giorni, entusiasta, e chi aspetta solo che passi presto

C’è chi aspetta solo che arrivi

E c’è chi aspetta che passi

E chi solo è più solo quando nasce una lacrima

Non vorresti, ma scеndеrà lo stesso

Una voce sa essere di conforto, in una telefonata che riscalda il cuore e può svoltare un periodo difficile:

E forse conta poco

Poco se rimane solo a te

A volte basta solo una voce al telefono

Cliccando qui potete ascoltare il brano su Youtube, a seguire la canzone in streaming: