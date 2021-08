Quanto vale il patrimonio di Rihanna? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Forbes che, proprio oggi, ha reso nota la ricchezza della cantante. Siete seduti? Bene. Rihanna ha un patrimonio di 1.7 miliardi di dollari, simile ai livelli di Oprah Winfrey, una delle intrattenitrici più ricche del mondo.

Eppure, la maggior parte della sua ricchezza non arriva dalla musica…

Rihanna, i maggiori guadagni grazie alla Fenty Beauty.

Mentre i fan aspettano con pazienza (?) e trepidazione l’uscita del suo nuovo album, da anni vociferato e promesso, Rihanna non è stata immobile a godersi vacanza e relax. Ha infatti lanciato il marchio di cosmetici Fenty Beauty nel 2017 in collaborazione con il conglomerato di beni di lusso LVMH. Il lancio del si è concentrato sull’inclusività con 40 tonalità di fondotinta che hanno portato al “Fenty Effect” grazie al quale anche altri marchi hanno ampliato le loro gamme di tonalità per i prodotti per la carnagione. Ora il marchio copre tutto sotto il settore, dai pennelli e dai blush ai rossetti.

Al momento di lanciare il suo marchio, Rihanna lo ha intitolato “Fenty Beauty“, definendolo come un progetto di passione.

“Non credo che (nessuno) in questo edificio sia eccitato come lo sono io oggi” dichiarò ai tempi dell’avvio di questa sua carriera parallela.

E vedendo i risultati, aveva sicuramente più che ragione.

Ma vediamo, nei dettagli, da dove arrivano i guadagni del suo patrimonio. Forbes stima che $ 1,4 miliardi del suo valore arrivino da Fenty Beauty e $ 270 milioni dal suo marchio di lingerie Savage X Fenty . Secondo la rivista economica, solo il rimanente dei $ 1,7 miliardi deriva dalla carriera musicale e di recitazione della star di Bajan.

Nel 2019, Rihanna è diventata la prima persona dal 1987 a lanciare una nuova casa con LVMH (l’ultima persona è stata Christian LaCroix) e la prima donna a creare lì un marchio originale, oltre a diventare al top di una maison LVMH.

E i progetti continuano…

L’impero di Fenty Beauty di Rihanna si sta espandendo ulteriormente immergendo la sua punta nell’industria delle fragranze. Il marchio ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe lanciato “Fenty Parfum“, un profumo unisex ispirato e creato dalla stessa Rihanna, ad agosto 2021. Ci siamo quasi…