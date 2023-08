L’annuncio era stato dato in diretta mondiale, durante il Super Bowl 2023. Rihanna si era esibita durante l’halftime e aveva svelato la sua seconda gravidanza, con Twitter invaso di commenti da parte dei fan. Si tratta della seconda gravidanza per la cantante, che nel maggio 2022 ha dato alla luce il suo primogenito. Altro bebè in arrivo per lei e il compagno ASAP Rocky. A pochi mesi, dunque, dalla nascita del suo primo figlio, Rihanna ha rivelato di essere nuovamente incinta, proprio durante il live, visto da centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ai tempi, Riri aveva stuzzicato la curiosità e l’attesi dei fan con un sibillino messaggio durante la conferenza stampa, apparso moltopiù chiato durante la performance, come sottolineato dagli spettatori:

” Vedo persone che dicono che #Rihanna è incinta! Lei ha detto, alla conferenza stampa di Apple Music, sugli ospiti o eventuali guest star: “Sto pensando di portare qualcuno” ma non ha specificato esattamente chi e ha senso ora che quel “qualcuno” fosse un bambino dato che non aveva ospiti musicali”

Il sito TMZ ha svelato, in queste ore, la notizia della nascita del secondogenito della cantante. Non si hanno molte informazioni ma il bimbo è venuto alla luce il 3 agosto scorso ed è un maschietto. Mistero sul nome, tranne per l’iniziale: R.

Le ultime immagini pubbliche di Rihanna risalgono a giugno e non aveva dato indicazioni sul periodo presunto della nascita del figlio. Fino ad oggi quando l’informato sito americano di gossip ha annunciato la nascita del piccolo.

Rihanna e Rocky diventano così genitori per la seconda volta. I due hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme il 13 maggio 2022, chiamandolo RZA Athelston Mayers in omaggio al famoso leader del gruppo collettivo Wu-Tang Clan.

Al momento, la cantante non ha confermato o smentito la notizia via social.