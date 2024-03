LP non è solo una cantante affermata, esplosa in tutto il mondo grazie al brano “Lost on you” ma, nel corso della sua carriera, è stata anche autrice per diversi colleghi. Per loro ha scritto brani che sono stati selezionati e incisi per i loro dischi, spesso scelti anche come singoli per la promozione dell’album. Ecco, a seguire, un elenco con le canzoni scritte da LP per colleghi cantanti, da Cher a Christina Aguilera. Non sempre è stata autrice unica ma il suo nome appare nei crediti delle tracce. A seguire potete leggere un elenco con alcuni dei titoli scritti per altri artisti, spaziando nel genere e nel sound.

LP, autrice per altri colleghi: ecco per quali canzoni

Rihanna: “Cheers (Drink to That)” dall’album “Loud” (2010).

Cher: “Pride” e “Red” dall’album “Closer to the Truth” (2013).

Backstreet Boys: “Love Will Keep You Up All Night” dall’album “Unbreakable” (2007).

Christina Aguilera: “The Beautiful People” dall’album “Burlesque” (2010).

Joe Walsh: “One Day at a Time” dall’album “Analog Man” (2012).

Rita Ora: “Shine Ya Light” dall’album “Ora” (2012).

Céline Dion: “Change My Mind” dall’album “Loved Me Back to Life” (2013).

Celine Dion: “Recovering” (2016).

Leona Lewis: “Fingerprint” dall’album “I Am” (2015).

The Veronicas: “Did Ya Think” dall’album “The Veronicas” (2014).

Rita Wilson: “Stay Low” dall’album “Rita Wilson” (2016).

Lavive: “No Time for Sleeping” dall’album “No Sleep” (2009).

Nina Nesbitt: “Chewing Gum” dall’album “The Sun Will Come Up, the Seasons Will Change” (2019).

Joe Walsh: “Bluebird” dall’album “Analog Man” (2012).

Idina Menzel: “Perfect Story” dall’album “Idina” (2016).

Joe Walsh: “India” dall’album “Analog Man” (2012).

Nona Hendryx: “Rush Hour” dall’album “Mutatis Mutandis” (2012).

Diane Birch: “Superstars” dall’album “Speak a Little Louder” (2013).

Cher Lloyd: “Human” dall’album “Sorry I’m Late (2014)

Charlotte OC: “Medicine Man” dall’album “Careless People” (2017)

Joe Walsh: “”Hi-Roller Baby” dal disco “Analog Man” (2012)

Ella Henderson: “Mirror Man” dall’album “Chapter One” (2015)

Heidi Montag: “Look How I’m Doin'”, “More is more”, “Love It or Leave It” dall’album “Superficial” (2010)