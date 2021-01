Tra i nuovi album più attesi dai fan, sicuramente c’è quello di Rihanna. Dopo l’esordio del 2005 con “Music of the sun”, quasi ad ogni ann0 la cantante ha rilasciato un disco. Nel 2006 “A girl like me”, nel 2007 “Good girl gone bad”, nel 2009 “Rated R”, nel 2010 “Loud”, nel 2011 “Talk that talk”, nel 2012 “Unapologetic” e nel 2016 “Anti”. Da allora, Rihanna non ha più rilasciato un disco, stupendo i fan mentre lei si concentrava esclusivamente sulla sua linea di bellezza e cosmetici. Sono passati quasi cinque anni dalla sua ultima fatica discografica e i fan, comprensibilmente, attendono aggiornamenti o anticipazioni sul suo comeback.

Nei mesi scorsi si era parlato della lavorazione dell’album e Rihanna aveva perso la pazienza con i fan. La cantante aveva donato $ 6 milioni al fondo di soccorso globale di coronavirus tramite la sua Clara Lionel Foundation per essere divisa tra organizzazioni come Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, il Fondo di solidarietà COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’International Rescue Committee e altri ancora. E durante lo streaming su Instagram Live si era stufata dei fan che le chiedevano costantemente del suo nono disco, atteso da tempo.

“Se uno di voi figli di p*ttana mi chiede dell’album ancora una volta quando sto provando a salvare il mondo, a differenza del presidente …”

Eppure, sembrava che il progetto fosse quasi definito, come anticipato da rumors insistenti:

“Attualmente sta registrando due album, uno pieno di brani radio friendly e un altro composto da pezzi sperimentali. Sta considerando l’idea di pubblicare un doppio disco se ritiene che le canzoni non si adattino bene unite nello stesso album.”

Invece, nelle scorse ore, la cantante ha nuovamente reagito male nei confronti di un fan che le domandava notizie sul nuovo disco.

“Risoluzione per il nuovo anno: applicare la pressione”, ha intitolato nel suo primo post del 2021, con una serie di istantanee.



“Risoluzione dovrebbe essere il rilascio dell’album”, ha scritto un fan nei commenti – il che non sembrava divertire Rihanna.

“Questo commento è così 2019. cresci” ha replicato Rihanna. La superstar ha poi aggiunto: “2021 energia”.