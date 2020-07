L'ennesima conferma di Rihanna: "Sto lavorando sempre a musica nuova, non sarete delusi"

L'attesa per il nuovo album di Rihanna continua ad essere una delle poche certezze per i numerosi fan della cantante, speranzosi di poter ascoltare un nuovo singolo al più presto. L'ultimo album della cantante, del resto, è uscito anni fa, nel 2016, Anti. E da allora, si vocifera e chiacchiera sulla pubblicazione del disco.

La cantante 32enne ha rassicurato i fan che "non saranno delusi" quando farà uscire nuovi brani, ma rifiuta semplicemente di pubblicare musica solamente perché "la gente sta aspettando".

Lavoro sempre sulla musica e quando sarò pronta a metterlo nel modo in cui mi sento, verrà fuori. E non rimarrete delusi quando accadrà. Non lo rilascerò solo perché la gente sta aspettando. Ci è voluto tanto tempo, ne varrò la pena

Alla domanda su cosa pensa quando riflette sulla sua carriera, ha detto a "Entertainment Tonight":

"Sono vecchia di 10, 15 anni. Pensavo fosse passato solo qualche anno, ora è invece un decennio in più. Questo è quello che penso! Ma sono anche molto grata di essere ancora qui e di essere in grado di espandermi in altre iniziative. Sono grata. È stato divertente e non posso nemmeno lamentarmi"