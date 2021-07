Parlare delle canzoni più belle e famose di Raffaella Carrà è impossibile. La sua carriera in tv e nella musica è storia per tutti, per il pubblico, per i colleghi per gli addetti ai lavori.

Proviamo, con questo pezzo, ad elencare e celebrare alcuni dei più grandi successi di Raffaella Carrà, trionfanti in classifica e veri e propri evergreen, in grado di essere ancora oggi dei veri e propri classici. L’icona dello spettacolo è scomparsa oggi, 5 luglio 2021.

In Italia sono stati pubblicati 23 dischi della cantante, 45 singoli, tra 45 giri, CD singoli e download digitale, 6 disco mix ed 1 EP.

Il suo debutto avviene nel 1970 con “Ma che musica maestro“, sigla di Canzonissima, presentato dalla stessa cantante insieme a Corrado.

L’anno successivo, nel 1971, è la volta del “Tuca Tuca“, scritto da Gianni Boncompagni per il testo e da Franco Pisano. Il balletto ideato da Don Lurio fu svolto insieme al ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi.

Nel 1974 è la volta di “Rumore“. Ha venduto oltre 10 milioni di copie.

Due anni dopo, ecco un altro grandissimo successo (remixato anche anni fa insieme a Bob Sinclar), A far l’amore comincia tu. Ebbe un grandissimo riscontro, successo, non solo in Italia ma a livello internazionale.

L’anno dopo ecco Fiesta, scritta da Gianni Boncompagni, Escolar, Franco Bracardi e Paolo Ormi.

Tanti auguri è uscito nel 1978 ed è diventata una hit e un vero e proprio inno per la comunità Lgbt, insieme ad altri numerosissimi suoi grandi successi.

Nel 1979, ecco E salutala per me, un pezzo dove una donna, tradita, invita il suo compagno ad andare dalla sua amata, dall’amante. E’ arrivata fino al secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

Ballo Ballo è uscito nel 1982, sigla del programma “Fantastico”, arrivato fino al terzo gradino della chart.

L’ultimo singolo ufficiale registrato dalla cantante è Chi l’ha detto, pubblicato il 16 novembre 2018 come primo singolo estratto dall’album Ogni volta che è Natale.

Qui sotto potete ascoltare le più belle canzoni di Raffaella Carrà.