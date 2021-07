“E’ morta Raffaella Carrà…”

Queste le parole improvvise, inaspettate, sconvolgenti che ho sentito pronunciare al Tg1, in questa calda giornata di luglio. Oggi, 5 luglio, 2021, Raffaella Carrà è scomparsa. La notizia è stata data da Sergio Japino:

Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.

La sua morte è una di quelle notizie che ha automaticamente sconvolto colleghi, amici, fan, il pubblico del Paese intero.

Quelle poche parole mi hanno fatto sobbalzare e sbarrare gli occhi. Ma perché la mia reazione è quella che avranno avuto migliaia, milioni di persone, oggi, in questi minuti e in queste ore.

Sui social, sugli smartphone, l’annuncio della morte di Raffaella Carrà ha invaso ogni account, numero in rubrica. Perché Raffaella con la sua carriera, con la sua grande personalità, i suoi programmi e i brani diventati veri e propri classici, ha riportato l’amore e il dolore di milioni di persone.

Cantante, ballerina, il suo caschetto biondo, la sua risata, le sue sorprese a Carramba, Il Tuca Tuca, C0m’è bello far l’amore, Pedro, Fatalità, icona gay, attrice.

Raffaella aveva mille sfumature, sfaccettature, è simbolo di storia, televisione e musica.

Raffaella Carrà è storia.

E’ impossibile parlare e commentare la notizia della morte di Raffaella Carrà a pochi minuti dalla notizia resa nota. E gli occhi diventano lucidi, ancora di più, quando si legge che, nelle sue ultime volontà -come raccontato in diretta a Estate in diretta- ha chiesto di una bara di legno e un’urna bianca.

Aprendo Twitter, possiamo leggere le sue ultime parole, affidate ai social, dove la Carrà -che ricordiamo era malata da anni, secondo quanto emerso e nessuno lo sapeva- ha voluto ringraziare, poche settimane fa, i fan per i numerosi auguri ricevuti per il suo compleanno:

Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità.

Raffaella Carrà se ne è andata. Ci ha lasciato con un augurio e un bacio.