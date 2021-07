Raffaella Carrà è morta. La notizia improvvisa e sconvolgente è stata data in questi minuti, in diretta al Tg1 che ha riportato le parole di Sergio Japino rilasciate all’Ansa:

Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre

In diretta a Estate in diretta, parlando della notizia della scomparsa della Carrà, si è parlata di una lunga malattia che aveva colpito la donna. (“Ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri”, hanno aggiunto)

Le ultime parole di Raffaella Carrà, su Twitter, risalgono a poche settimane fa:

Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità❤️🌞😘 — Raffaella Carrà (@raffaella) June 18, 2021

E’ intervenuta Enrica Bonaccorti al telefono:

“Sono molto scossa, è come se fosse morto qualcuno in famiglia. Mi ha permetto di entrare nel suo fascio di luce. Mi ha dato sempre buoni consigli, le ho sempre voluto bene. Sono rimasta molto scossa, più di quanto avessi mai immaginato. Ha dedicato tutta la sua vita al pubblico”

L’inaspettata notizia ha sconvolto i fan, il grande pubblico che ha sempre amato Raffaella Carrà dagli inizi della sua lunga carriera televisiva, musicale.

Maurizio Costanzo, al telefono, si è dichiarato colpito:

“Ho conosciuto Raffaella che aveva 17 anni… Non me l’aspettavo… Questa regina del Tuca Tuca, che ha sdoganato l’ombelico… Le sue canzoni scritte da Boncompagni… Una soubrette vera, completa, non sapevo nemmeno che era malata…”

Molti i commenti che stanno invadendo il web, increduli, addolorati.

Da Francesca Michielin (“Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie”), cantante.

Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie ❤️ — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 5, 2021

Davvero non si trovano le parole giuste di fronte alla scomparsa della “mamma” di tutte noi, l’unica e inimitabile Raffaella, la storia della tv, sono sconvolta, ci mancherà da morire 🙏 #RaffaellaCarrà #Raffa pic.twitter.com/KTyo3RJQPM — Stefania Orlando (@stefyorlando) July 5, 2021

Gigi d’Alessio:

Laura Pausini:

Noemi:

Giorgia:

Fiorella Mannoia:

(in aggiornamento)