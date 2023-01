Sanremo 2023, Olly parla di Polvere, il brano in gara al Festival (intervista)

Olly a Sanremo 2023 in gara con il brano Polvere: ecco la video intervista al cantante su Soundsblog.it, tutte le dichiarazioni

Olly è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 con l’inedito “Polvere”. Il brano è scritto e composto dallo stesso Olly insieme a JVLI ed Emanuele Lovito. L’artista racconta se stesso presentando tutte le sue sfaccettature, dalla più vivace e spontanea alla più malinconica e intimista:

“Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone là in alto in mezzo alla polvere, sto bene”

Il cantante ha annunciato anche l’uscita di “Gira, Il Mondo Gira” – il repack dell’ultimo EP “Il Mondo Gira”, in uscita venerdì 10 febbraio 2023. Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

Nella serata di venerdì 10 febbraio 2023, dedicata alle cover, Olly duetterà con Lorella Cuccarini, con il suo brano “La notte vola”.

Guarda la video intervista al cantautore su Soundsblog.it