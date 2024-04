Appuntamento stasera, 17 aprile 2024, al Fabrique di Milano, per il concerto evento di Angelina Mango, “Pare una pazzia”. La cantante si esibirà a distanza di poche settimane dalla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con il brano “La noia“, pezzo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus.

A ottobre comincerà Angelina Mango nei club 2024, il tour autunnale prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui la prima data di Roma (11 ottobre), due delle date di Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina inoltre è attesa a Roma per la seconda data (12 ottobre), Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre) – porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

Inoltre, prima del suo tour nei club, Angelina si esibirà nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (27 giugno), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto).

La scaletta di Angelina Mango al Fabrique di Milano, 17 aprile 2024

Non è chiara la scaletta del concerto di stasera ma sicuramente non mancheranno i suoi pezzi più noti insieme ad alcune cover e, ovviamente, a “La noia”. A seguire le canzoni eseguite da Angelina con il” Voglia di vivere” tour del 2023.

Che t’o dico a fa

Rituali

Walkman

Mad about you (Hooverphonic cover)

Formica

Sono aggrappata a te

Va tutto bene

Muoio per niente

Mani vuote

All’alba non si muore

Tammurriata nera

NOVE MAGGIO (Liberato cover)

Vita morte e miracoli

CRUDELIA – I nervi (Marracash cover)

Fila indiana

Eccetera

Ci pensiamo domani

Voglia di vivere

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Angelina Mango al Fabrique di Milano

Il concerto di Angelina Mango al Fabrique di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 aprile 2024.

Come arrivare al Fabrique di Milano per il concerto di Angelina Mango:

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est