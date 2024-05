Angelina Mango ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “La noia”, piazzandosi al settimo posto nella classifica finale. Se il televoto sembra aver apprezzato l’esibizione e il brano della cantante, meno generose sono state le giurie dei 37 Paesi che non ci hanno mai dato più di 10 punti (quando eravamo fortunati…). Mai il massimo, 12 punti, spesso – invece – assegnati alla Svizzera che ha trionfato grazie al talento di Nemo e alla sua “The code”.

Sui social, comunque, Angelina Mango è stata applaudita e apprezzata per la performance e per la presenza scenica. Non è affatto scontato per una ragazza che, un anno prima, si trovava in un talent show (Amici di Maria De Filippi), vincendo nella categoria canto e piazzandosi al secondo posto nella sfida finale, dietro al ballerino vincitore Mattia Zenzola.

Dallo studio di un programma televisivo alla vittoria del Festival di Sanremo 2024 e all’Eurovision Song Contest, in circa 12 mesi, non è sicuramente un risultato da tutti.

E tra i fan e i commenti di apprezzamento nei suoi confronti, è spiccato anche quello di Laura Pausini che, pubblicamente, si è congratulata per il percorso fatto dalla collega, sottolineandone le qualità vocali e il talento che la caratterizza. Ecco le parole condivise via Instagram sotto al video dell’esibizione di Angelina all’Eurovision Song Contest 2024:

Quello che hai fatto è straordinario..in un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision…alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima.. stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te ❤️ Complimenti 🌷

