Si è concluso l’Eurovision Song Contest 2024 e l’Italia si è classificata al settimo posto con Angelica Mango e “La noia”, pezzo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La serata ha visto, come sempre, un alto livello di suspense con la lettura dei voti assegnati dalle giurie dei 37 Paesi e, subito dopo, dai risultati ottenuti con le preferenze del televoto. Alla fine, a trionfare è stata la Svizzera con Nemo e la sua canzone “The Code”, tra le favorite alla vigilia. Grazie al pubblico ha battuto Baby Lasagna, il rappresentante della Croazia. Terzo gradino in mano all’Ucraina, anch’essa molto votata dal pubblico a casa dei vari Paesi. Seguono Francia, Israele e Irlanda. Settima posizione, come già evidenziato, per l’Italia.

La classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Ecco, a seguire, la classifica completa dal primo all’ultimo posto

Svizzera | Nemo – The Code Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Francia | Slimane – Mon Amour Israele | Eden Golan – Hurricane Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue Italia | Angelina Mango – La Noia Armenia | Ladaniva – Jako Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable Portogallo | iolanda – Grito Grecia | Marina Satti – Zari Germania | Isaak – Always On The Run Lussemburgo | Tali – Fighter Lituania | Silvester Belt – Luktelk Cipro | Silia Kapsis – Liar Lettonia | Dons – Hollow Serbia | Teya Dora – Ramonda Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy Finlandia | Windows95man – No Rules! Estonia | 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter Spagna | Nebulossa – Zorra Slovenia | Raiven – Veronika Austria | Kaleen – We Will Rav Norvegia | Gåte – Ulveham

Eurovision Song Contest 2024, i voti delle 37 giurie

Ecco i voti delle 37 giurie che hanno votato stasera all’Eurovision Song Contest 2024. Nessun Paese ci ha dato 12 punti.

Ucraina, 12 punti alla Svizzera

Regno Unito, 12 punti al Portogallo

Lussemburgo, 12 punti alla Svizzera

Azerbaijan, 12 punti alla Svizzera

San Marino, 12 punti alla Svizzera

Malta, 12 punti alla Svizzera

Croazia, 12 punti al Portogallo

Albania, 12 punti alla Svizzera

Repubblica Ceca, 12 punti all’Ucraina

Israele, 12 punti al Lussemburgo

Australia, 12 punti all’Irlanda

Danimarca, 12 punti alla Svizzera

Spagna, 12 punti alla Svizzera

Norvegia, 12 punti alla Svizzera

Germania, 12 punti alla Svezia

Armenia, 12 punti alla Francia

Slovenia, 12 punti alla Francia

Georgia, 12 punti alla Svizzera

Svizzera, 12 punti alla Grecia

Moldavia, 12 punti all’Ucraina

Grecia, 12 punti alla Svizzera

Estonia, 12 punti alla Svizzera

Paesi Bassi, 12 punti alla Svizzera

Austria, 12 punti alla Svizzera

Francia, 12 punti al Portogallo

Italia, 12 punti alla Svizzera

Finlandia, 12 punti alla Svizzera

Portogallo, 12 punti alla Svizzera

Belgio, 12 punti alla Francia

Islanda, 12 punti alla Francia

Lettonia, 12 punti alla Svizzera

Irlanda, 12 punti alla Svizzera

Polonia, 12 punti alla Svizzera

Cipro, 12 punti alla Croazia

Lituania, 12 punti alla Svizzera

Serbia, 12 punti alla Croazia

Svezia, 12 punti alla Svizzera