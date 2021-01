Pioggia è il nuovo singolo de Il Tre, rapper romano reduce dal successo dei singoli Cracovia Pt. 3, certificato Disco d’Oro, e, l’ultimo in ordine di tempo, Te lo prometto, certificato Disco di Platino. La canzone fa parte dell’album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo“, in uscita il 19 febbraio 2021.

Al centro del brano, la fine sofferente e drammatica di una relazione d’amore. C’è un bilancio, l’incapacità di capire come gestire il dolore con un viaggio nel passato, al senso delle cose e al proprio posto nella vita e nel mondo (Quando avevo tredici anni stavo un po’ perso, Cercavo qualcuno che capisse il mio senso”). In passato ha sofferto per una donna che l’ha trattato male e, oggi, tra cicatrici e tagli interiori, riecheggia l’appello a restare insieme (“Io non ho paura di niente, Tornerò con le mani rotte, Stai con me”).

Qui sotto audio e testo del singolo.

A volte non so comportarmi

Non vorrei mentire, tu piangi

Non posso nascondere i miei tagli

Non posso cancellare i miei sbagli

Non posso tornare indietro, no

No, no, non ho la forza d’andare avanti

Sì, ho confuso il mare con il cielo e

No, no, cerchi nei lobi come i pirati

Quando avevo tredici anni stavo un po’ perso

Cercavo qualcuno che capisse il mio senso

Un adolescente che non trova se stesso

È come una relazione senza buon sesso

E fuori era buio, eh

Sono come un cane senza la strada di casa che è diventato un lupo, eh

La paura è uno scudo, fra’, te lo giuro

Ho sofferto come tutti per una stronza

Che mi ha fatto diventare il cuore di ghiaccio

Ho capito che l’amore spesso è un inganno

Io sono stanco, eh

Siamo come la pioggia, eh

Come un fuoco che scotta, eh

Una bomba che scoppia

Questa vita è bella, ma costa

Voglio stare solo con te

Siamo come la notte, eh

Sotto un cielo di gocce, eh

Quando corri più forte

Io non ho paura di niente

Tornerò con le mani rotte

Stai con me

Ricordo che

Parlavano lontano come se fossi estraneo al discorso

Ero solo un bimbo in disparte, volevo fare il grande, l’opposto

Alla fine ho fatto, concluso, sono soddisfatto e tu illusa

Lei voleva un cuore, io niente, lei mi dice: “Vattene”, io “Scusa”

E mi sento in gabbia, come se fossi legato sì, dalle mie corde

Dentro ho rabbia, come se avessi potuto trovare le forze

Adesso basta, se avessi avuto coraggio magari sai forse

Ma non importa, chiudo le porte, se tornerò torneremo più forti

Prima eri il mio punto di forza

Ora sei soltanto un messaggio nell’archivio

Hai curato le ferite di quella stronza

E dopo ti ho persa, eh

Siamo come la pioggia, eh

Come un fuoco che scotta, eh

Una bomba che scoppia

Questa vita è bella, ma costa

Voglio stare solo con te

Siamo come la notte, eh

Sotto un cielo di gocce, eh

Quando corri più forte

Io non ho paura di niente

Tornerò con le mani rotte

Stai con me

Eh, eh

Siamo come la pioggia, eh

Come un fuoco che scotta, eh

Una bomba che scoppia

Questa vita è bella, ma costa

Voglio stare solo con te

Siamo come la notte, eh

Sotto un cielo di gocce, eh

Quando corri più forte

Io non ho paura di niente

Tornerò con le mani rotte

Stai con me